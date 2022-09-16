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女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵　手機揭惡行

▲▼2名同婚女子下藥迷昏洗劫7男網友，警方在沙發下找到破裂手機，成了破案關鍵。（圖／民眾提供）

▲▼2名同婚女子下藥迷昏洗劫7男網友，警方在沙發下找到破裂手機，成了破案關鍵。（資料圖／民眾提供）

記者戴若涵／台中報導

台中市北區2021年6月間發生一起命案！一名45歲林姓男子陳屍摩鐵內，房務人員發現他時，他下半身赤裸。警消獲報到場處理，循線追出是陳女、江女這對同婚伴侶下藥謀財。台中地檢署給付林男家屬70萬元犯罪被害人遺屬補償金後，向陳、江2人提出求償，法院日前判2人應支付中檢70萬元。

回顧整起事發經過，2021年6月12日中午，因45歲林男遲遲未退房，便前往房內查看，卻驚見林男下半身赤裸死亡，一旁還散落著保險套、酒瓶，當場嚇壞報警處理。

警方獲報到場處理，從現場的情況一度判定林男是「馬上風」暴斃，但後來在酒瓶內驗出含有鎮靜安眠藥物，解剖報告也指出，林男體內也有成分相同的藥物，是遭人下藥過重致死。

▲▼2名同婚女子下藥迷昏洗劫7男網友，警方在沙發下找到破裂手機，成了破案關鍵。（圖／民眾提供）

警方循線查到，原來是陳姓、江姓這對女性同婚情侶，因受疫情影響，竟決定合作，由陳女利用交友軟體搭訕男網友，並將對方約出門，進而在酒內下安眠藥物，迷昏男網友再下手劫財。

林男也非第一個受害者，2女心思縝密，藥量摻得剛剛好，昏迷時間足夠讓她們搜刮財物、脫掉被害人褲子偽裝成發生性關係、刪除被害人手機的通話紀錄，短短12天內就有7名男子受害，但因前6人藥量輕，清醒後沒事，而林男身材壯碩，2人見狀決定加倍藥量，不料林男患有心臟肥大、左心室增厚等病症，引發酒精及多重藥物反應而死亡。

事後台中地院依照依加重竊盜、強盜致死等罪重判陳女、江女17年有期徒刑，可上訴；而台中地檢署支付林男家屬70萬元犯罪被害人遺屬補償金後，向陳、江2人提出求償，法院日前判2人應連帶給付中檢70萬元，全案仍可上訴。

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