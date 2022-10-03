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觀光業表揚甄選報名開跑！「年資3年↑業者」都可參加爭5萬獎金

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊,疫情,共存,邊境管制,開放國門。（圖／記者李毓康攝）

▲112年優良觀光產業及其從業人員表揚甄選報名開跑。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局每年固定辦理「優良觀光產業及其從業人員表揚甄選」，112年甄選報名將於今（3）日起至10月31日受理，只要服務觀光產業3年以上的從業人員就可報名，獲選者除能獲得觀光業界最高榮譽之獎座，也將頒發獎金5萬元。

觀光局表示，凡是自創品牌或加入專業連鎖體系、結合產業創新服務及提升住宿服務品質與競爭力之旅宿業者，招攬國外旅客來臺觀光或推廣國內旅遊創新遊程及提升旅遊服務品質具有優良事蹟及貢獻之旅行業者，推動觀光遊憩設施更新及觀光遊樂區內之經營管理及品質提升有具體貢獻之觀光遊樂業均可報名。

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以及對推動觀光產業發展、對主管業務管理效能發展有具體成效或貢獻、或是接待觀光旅客服務週全深獲好評且有感人事蹟足以發揚賓至如歸服務精神之優秀觀光從業人員，都是表揚之對象。

觀光局亦說明，只要是觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業、民宿、導遊及領隊等相關從業人員，服務觀光產業達3年以上、且最近3年內未受觀光主管機關罰鍰或停止執業者，均可自行或接受推薦報名。

另也開放對觀光產業之熱心事業團體或個人參加，只要對推展臺灣觀光有熱誠、有具體貢獻，符合條件都可以來報名，都可以來爭取臺灣觀光從業人員獎最高殊榮之肯定。

考量近期疫情影響，本年度甄件說明會採全線上方式辦理，共規劃2梯次分別於10月7日、10月14日採GOOGLE MEET線上會議方式，欲參加者可選擇自己有空的時段上線觀看，亦可於線上直接提問互動。

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