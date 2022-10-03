42kg正妹吃下消水腫神藥！醒來「失魂」狂吼發瘋　恐釀致命下場

▲大陸一名正妹亂吃藥送醫急救。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名23歲的正妹安安（化名）近日在家中，突然「失魂」般尖叫，最後更發瘋昏死。原來，安安常年在網上購買各類保健品，事發前一天，安安服用了2顆網紅「利尿丸」和2顆「通便丸」。醫生透露，患者出現嚴重酸中毒，從而引起尖叫、意識混亂等急性意識錯亂狀態，若不及時發現，有生命危險。

據《人民網》報導，早上6點，媽媽正在家裡做早飯，突然聽到安安房里傳來尖叫聲，趕緊來到女兒房間，「我就看她眼睛緊閉著，床頭有一瓶冰紅茶，全部都打翻在床上，她臉色蒼白，嘴唇發紫，時不時尖叫一聲，我使勁叫她、拍她，她都沒有任何反應。」之後，家人趕緊叫了救護車。

媽媽說，「我知道女兒很喜歡在網上買保健品、藥品什麼的，她還給我推薦過，我看到她床頭散著一些藥丸，就也包著一起帶著。」浙大一院之江院區急診科醫護團隊一邊為安安進行對症治療，一邊迅速為安安完善了各項檢查，發現女孩處於嚴重的酸中毒合併電解質紊亂狀態中。與此同時，安安來到醫院後不久，就開始嚴重腹瀉，拉出水樣便。

在專家團隊的補液、糾正內環境紊亂等救治措施下，上午9點左右，安安漸漸清醒了過來。通過對媽媽帶來的藥品的查看，再加上安安的口述以及手機裡的藥品截圖，專家團隊痛心地發現，這又是1例「瞎吃藥」差點釀成的悲劇。

▲女孩被家人送醫搶救 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來，安安一向很「重視」健康，常年在網上購買各類保健品。身高162公分、體重42.5公斤的她，已經非常瘦了，但她還是覺得自己有點「水腫」。安安說，「其實我也搞不懂水腫到底是啥意思，就覺得自己體重很輕，但人看過去還是胖胖的。」於是，她在網上搜尋，最終看上了一款蠻多網紅推薦的國外的「利尿丸」。

這種「利尿丸」可以在網上輕鬆買到，介紹裡寫著「利尿排水腫瘦腿瘦臉消除眼睛浮腫」等功效，可以讓全身變得輕盈。安安就買了許多回家，按照說明書每晚吃兩顆，「尿確實變多了，但好像也沒有瘦下來，我吃了1個多月，並沒有什麼不舒服。」

就在安安出事的前一天，她無意中和同事聊天，說起自己現在特別容易便秘，感覺這樣身體會積攢「毒素」，於是同事給她推薦了一款日本產的粉紅色的小藥丸，說通便效果非常好，通過在購物平台上查詢，這款藥註明可以舒緩便秘、減輕腸胃不適，月銷量非常大，也是一款「網紅產品」。

安安便問同事要了一些，說吃一點試試看。當天晚上，她像往常一樣吃了2顆利尿丸，又吃了2顆通便丸，「凌晨3點左右，我被尿憋醒，起來上了個廁所，但之後的事情，一直到在醫院裡清醒過來，我就什麼都不知道了。」

經過進一步檢查、排除相關病因，急診專家推測，安安已經吃了1個多月的利尿劑，發病前晚上又吃了2顆通便丸，利尿疊加腹瀉，體內水分通過小便和糞液短時間內大量丟失，導致安安處於嚴重脫水、內環境紊亂狀態，出現嚴重酸中毒。人體各器官必須在正常的酸鹼度下才能正常工作，而異常的酸鹼度不僅影響了安安各器官功能，也影響了腦細胞，從而引起尖叫、意識混亂等急性意識錯亂狀態。

浙大一院專家提醒，首先要明確，保健品沒有治療功效，最多是輔助功能，有相關疾病的患者，一定要到醫院就診，尋求專業幫助，即使要吃保健品，也要在醫師指導下使用；而那些所謂的「網紅藥品」，則更要引起警惕，正規藥品的說明書裡，都會註明禁忌症、可能的副作用、禁忌人群等，所以到底能不能吃這種藥，一定要到醫院就診諮詢。