獨／北一女退休校長變街頭藝人　四處走唱拚公益

▲北一女退休校長周韞維樂當街頭藝人，享受退休生活。（圖／周韞維提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中退休校長周韞維最近化身街頭藝人，經常出沒在台北市大安森林公園、花博公園、捷運地下街等地表演薩克斯風，頂著明星高中校長光環，四處走唱演出，周韞維說，「以前學校是我的舞台，現在退休了，反而可以全台走透透，舞台更廣了」，她說，表演純粹是為了公益，歡迎北一女歷屆校友前往打賞。

已經退休十多年的周韞維說，當年退休最想挑戰的一件事就是「學音樂」，因為好友曾跟她說：「如果這首歌沒有變調，就不是妳唱的」；連女兒也虧她：「一首歌唱成十幾個調都有」，退休後到處報名歌唱班學唱歌，還全台走透透參加歌唱比賽，雖然最後都是抱回「台風獎」、「最佳服裝獎」，但也讓她開嗓開得很過癮，而且滿足自己愛上台打扮的「永遠少女心」。

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周韞維說，唱歌唱著，後來看朋友學薩克斯風，覺得很拉風，也跟著報名學，這幾年也開始嘗試公益演出，她笑說，「剛開始只敢到老人院表演，因為老人家心軟，比較不會挑剔」。後來發現台北市、新北市、基隆市街頭藝人證照，改用登記制的，「只要登記就可以表演，不然我一定考不上」，於是，她又開始挑戰街頭藝人之路。

已經巡迴20多場街頭演出的周韞維，架音箱、譜架、打賞箱都難不倒她，她說，很享受表演的過程，雖然不是專業級的演出，但很享受這種退休生活，自娛娛人，把音樂跟歡樂帶給更多人，她也歡迎畢業校友前來聆聽打賞，等募集更多打賞金，打算進一步投入公益活動。