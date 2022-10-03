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食品級橘油碰撞香濃咖啡迸出新口感　網驚：原來咖啡可以這樣喝！

消費中心／綜合報導

當橘子跑進咖啡會碰撞出什麼新風味？橘子工坊與全聯、東爵好茶聯名推出英式橘系茶咖啡，「橘紅茶冰美式」、「橘紅茶冰拿鐵」，兩款期間限定飲品皆是採用添加橘子工坊食品級橘油的風味茶包、再注入香醇美味的咖啡碰撞而成絕妙口感，即日起至10/27前只要購買旗下橘子工坊、五月花等產品及東爵好茶多品牌系列產品滿299元以上，就免費請你喝一杯「女王橘紅茶冰美式咖啡」，網友紛紛大喊神划算！

▲▼食品級橘油碰撞香濃咖啡迸出新口感　網驚：原來咖啡可以這樣喝！。（圖／業者提供）

▲橘子工坊攜手全聯與東爵好茶跨界推出季節限定「女王橘紅茶冰咖啡」。（圖／橘子工坊提供）

每年10月正值橘子的產季，香氣光是聞了就令人不自覺感到療癒又放鬆，其獨特的清爽香甜不只能作為甜點，現在也能為咖啡美味度大加分！

看準上班族人手一杯咖啡的黑金商機，全聯、橘子工坊、東爵好茶三大品牌共同跨界聯名推出的「橘紅茶冰咖啡」，採用符合橘子工坊品牌核心精神的「天然食品級橘油」，每40顆橘子僅能萃取出1cc.的珍貴高純度橘油，融入網路熱搜超人氣東爵莊園精選紅茶，並結合全聯OFF COFFEE嚴選的100%雨林聯盟認證、CQI評選精品咖啡豆，打造而成的秋季限定夢幻英倫系飲品。

▲▼食品級橘油碰撞香濃咖啡迸出新口感　網驚：原來咖啡可以這樣喝！。（圖／業者提供）

▲清新柑橘調融合東爵莊園精選紅茶與咖啡特調風味絕佳。（圖／IG @foodielife_wing、@vivian_8628授權提供）

除了喝得到原本香醇濃郁的咖啡口感，還能聞得到柑橘果香風味紅茶與咖啡香交織的果香氣息，在氣候多變的秋季，為上班族帶來清新愉悅感官體驗，開賣首日即成為網路社群火紅話題飲品！

沿用全聯OFF COFFEE自助式沖泡，購買後先將茶包放入咖啡杯內再加入冰塊，接著操作咖啡機開始沖泡，最後蓋上杯蓋即完成，靜待茶包放置10分鐘再飲用風味更佳，並建議於一小時內飲用完畢，神簡單的操作步驟讓人動動手、醒醒腦，大讚喝杯DIY咖啡超EZ。

▲▼食品級橘油碰撞香濃咖啡迸出新口感　網驚：原來咖啡可以這樣喝！。（圖／業者提供）

▲上班族人手一杯咖啡首選 高質感生活馬上GET！（圖／橘子工坊、IG@flyyy0515授權提供）

把握9/30～10/27期間到全台全聯門市的OFF COFEE即可以25元購「女王橘紅茶冰美式」或35元的「女王橘紅茶冰拿鐵」，自備飲料杯還可再省8元；單筆購買永豐餘、東爵、好來、旺旺全系列產品滿299元，即可享免費贈送一杯女王橘紅茶冰美式，並加贈福利點50點，實在賺很大。忙碌的生活之餘別忘抽空前往全聯，來杯最有儀式感的橘紅茶咖啡享受悠閒的午後時光。

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