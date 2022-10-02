永安漁港成改裝車賽場！警首創「內視鏡」蒐證　賓士E55下場超慘

▲警方首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，讓改裝車一一現形。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市永安漁港週遭空地，每逢假日晚即成為改裝車群聚競賽之處，楊梅警分局為遏止改裝車輛集體駕駛歪風，2日凌晨趁改裝車輛進入永安漁港聚集後，立即以優勢警力實施「快速到位」、「攔截圍捕」機制，並首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」讓改裝車一一現形，將包含賓士E55 5500CC懸掛C240之車牌等違規競速及改裝汽機50餘輛逐一圈圍攔檢，取締告發24件違規。

▲▼再採取「快速到位」、「攔截圍捕」機制，取締改裝車成果豐碩。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，次此「閉鎖式路檢」勤務除遏止改裝車聚集製造噪音影響民眾安寧，特別從警方內部挑選數名具汽車修護背景之員警，首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，針對改裝車拆除消音器、安裝電子閥門、變更燈系等改裝態樣，進行蒐證、錄影、告發。

▲其中一輛賓士E55 5500cc之改裝車，懸掛賓士C240 2500cc 之車牌，藉此規避高額稅金。（圖／楊梅警分局提供）

其中發現一輛賓士E55 5500cc之改裝車，懸掛賓士C240 2500cc 之車牌，藉此規避高額稅金，更於改裝車陣中發現HONDA經典車款CIVIC K8將自動排檔形式，擅自變更為手排排檔，針對上述違規態樣，員警依道路交通管理處罰條例第12條挪用號牌、第16條擅自變更原廠設備、第18條變更車體設備、第43條危險駕駛、拆除消音器等違規態樣逐一告發，現場改裝車駕駛直呼這些罰單「吃不消」。

楊梅警分局表示，未來警方將持續規劃防飆、防止危駕等「閉鎖式路檢」勤務，並搭配「快速到位」、「攔截圍捕」機制，指派交通快打警力即時應處，針對違規、違法事實遴選適當員警依法嚴予究辦，落實防制作為，即時有效阻斷違規、違法行為，以維護轄區治安及用路人交通安全。