　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

▲南投四死槍案中唯一倖存者、康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男9月底已經悄悄出院。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

好消息！南投槍擊案4死1重傷案件中唯一倖存者，有「牛樟芝之父」稱號的康建生技公司董事長賴敏男，9月底已經悄悄出院，但疑因「創傷後症候群」，對槍擊案發生的狀況尚無法清楚描述，還無法進行筆錄，家屬也不願外界打擾，對於賴敏男的狀況不願多談。

▲▼康建科技命案，賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲康建生技命案後，賴敏男送醫時還意識清醒，被送上救護車時還摸頭。（圖／資料照片）

南投康建生技爆發4死1重傷血案，離職員工李鴻淵長年對康建不滿，持槍埋伏在康建附近，伺機執行殺人計畫，以行刑式槍決，擊斃賴敏男的哥哥、賴敏男的女兒以及兩名員工。原本在死亡名單中的賴敏男也遭射殺，但因子彈偏斜，幸運未涉傷大腦逃過死劫，案發後被緊急送往台中榮總，經由院方神經外科醫療團隊漏夜搶救撿回一命。

賴敏男在加護病房住了約兩個月，中間曾經移除呼吸器，後因無法順利自行呼吸，2度插回呼吸器，之後賴敏男也進行氣切手術，8月中轉出加護病房，住進呼吸照護病房，9月底悄悄出院，但還無法進行筆錄。

由於槍傷傷及腦部，賴敏男未來還有很長一段復健之路要走，目前住在照護中心，唯一的兒子自國外返國後，目前還留在台灣前往，且時常探視、陪伴父親。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
21歲競速滑輪溜冰好手瘤逝！　母悲痛捐眼角膜
特斯拉「人形機器人」首曝光！　馬斯克：售價低於2萬美元
快訊／高雄男持汽油彈、揮雙刀殺進「黃昏市場」！
10年遇10次車禍！《五燈獎》最美主持人罹怪病近況曝
台南男失蹤1天　「半身壓推土機下」死亡多時
處理完「橋下男焦屍」身體不適　新北警身亡
王瞳「戴艾成骨灰戒」完成一人婚禮！　返台吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男「黃昏市場」持汽油彈揮雙刀拒捕　民眾直擊錄影畫面曝　

中士營區內上網賭博　連16天下注...判拘20天「贏3千也要吐出來」

台南男失蹤1天…友人農地找到他　「半身壓推土機下」死亡多時

獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

女會計賺外快…竟拿冰糖當安毒賣　遭狠砍手腳「渾身血爬回車上」

15歲少年萬華火車站月台墜落...慘遭列車撞死　家屬赴警局哭斷腸

處理完「橋下男焦屍」新北警身體不適就醫後身亡　同僚不捨

國1南下中壢路段火燒車...10分鐘撲滅　「燒成廢鐵」一家及時逃出

呼嘯被開單警竟向他說「對不起」…男騎士傻了　網喊這警察很可以

伸手碰後照鏡喊手痛...騙500醫藥費　惡男「1天3度碰瓷」這下慘了

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

快訊／男「黃昏市場」持汽油彈揮雙刀拒捕　民眾直擊錄影畫面曝　

中士營區內上網賭博　連16天下注...判拘20天「贏3千也要吐出來」

台南男失蹤1天…友人農地找到他　「半身壓推土機下」死亡多時

獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

女會計賺外快…竟拿冰糖當安毒賣　遭狠砍手腳「渾身血爬回車上」

15歲少年萬華火車站月台墜落...慘遭列車撞死　家屬赴警局哭斷腸

處理完「橋下男焦屍」新北警身體不適就醫後身亡　同僚不捨

國1南下中壢路段火燒車...10分鐘撲滅　「燒成廢鐵」一家及時逃出

呼嘯被開單警竟向他說「對不起」…男騎士傻了　網喊這警察很可以

伸手碰後照鏡喊手痛...騙500醫藥費　惡男「1天3度碰瓷」這下慘了

吳哲源10連勝進步獎熱門　葉總看好經典賽發揮控球本色

跨足海外金融版圖！台中商銀宣布斥資26億　併購美國大陸銀行

解開日本百年企業的經營之道　看見職人般的精神信念

綠營「彰化隊」5議員總部今成立　總統、副總統明為黃秀芳站台　

雲林縣府6億打造「小東休閒娛樂中心」　張麗善：預計明年初發包

臺南市獅子會率團慰問琉球離島員警　致贈4000口罩+加菜金

患罕病「有2張臉」被判定活不過10歲　他今年慶祝18歲生日了

拋首都市長4條件　賴清德：陳時中高票凍蒜！做蔡英文後盾

安全城市嘉年華移師台東　市美術館蛋糕公園開幕

就業啟航幸福飛揚　台南辦理身障徵才助求職

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

社會熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

即/萬華火車站民眾落軌　當場被火車撞死

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

「人夫舔下體」IG狂吸粉　小三辣模慘了

洗碗太累下海成紅牌　長腿女1天接6攤

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

更多熱門

相關新聞

獨／李鴻淵被求處死刑　母無奈：能領回遺體嗎？

獨／李鴻淵被求處死刑　母無奈：能領回遺體嗎？

李鴻淵犯下康建4死血案，遭檢方求處死刑。李鴻淵媽媽現身接受訪問，神情中難掩無奈，詢問記者死刑多久會判決？會通知嗎？死刑執行後能領回遺體？李母也說，這件事是他自己做的，「沒有辦法，自己有本事殺人，怎麼沒本事自戕，也許這樣就不會那麼痛苦。」

獨／李鴻淵母驚見康建停滿警車　竟是兒子行兇

獨／李鴻淵母驚見康建停滿警車　竟是兒子行兇

獨／李鴻淵媽媽現身「自己做自己擔」

獨／李鴻淵媽媽現身「自己做自己擔」

獨／李鴻淵遭起訴！直擊康建現況

獨／李鴻淵遭起訴！直擊康建現況

起訴書還原李鴻淵殺人過程！　帶3槍5手銬行兇

起訴書還原李鴻淵殺人過程！　帶3槍5手銬行兇

關鍵字：

康建賴敏男

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面