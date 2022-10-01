獨／好消息！康建槍擊4死血案　唯一倖存者賴敏男9月康復出院

▲南投四死槍案中唯一倖存者、康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男9月底已經悄悄出院。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

好消息！南投槍擊案4死1重傷案件中唯一倖存者，有「牛樟芝之父」稱號的康建生技公司董事長賴敏男，9月底已經悄悄出院，但疑因「創傷後症候群」，對槍擊案發生的狀況尚無法清楚描述，還無法進行筆錄，家屬也不願外界打擾，對於賴敏男的狀況不願多談。

▲康建生技命案後，賴敏男送醫時還意識清醒，被送上救護車時還摸頭。（圖／資料照片）



南投康建生技爆發4死1重傷血案，離職員工李鴻淵長年對康建不滿，持槍埋伏在康建附近，伺機執行殺人計畫，以行刑式槍決，擊斃賴敏男的哥哥、賴敏男的女兒以及兩名員工。原本在死亡名單中的賴敏男也遭射殺，但因子彈偏斜，幸運未涉傷大腦逃過死劫，案發後被緊急送往台中榮總，經由院方神經外科醫療團隊漏夜搶救撿回一命。

賴敏男在加護病房住了約兩個月，中間曾經移除呼吸器，後因無法順利自行呼吸，2度插回呼吸器，之後賴敏男也進行氣切手術，8月中轉出加護病房，住進呼吸照護病房，9月底悄悄出院，但還無法進行筆錄。

由於槍傷傷及腦部，賴敏男未來還有很長一段復健之路要走，目前住在照護中心，唯一的兒子自國外返國後，目前還留在台灣前往，且時常探視、陪伴父親。