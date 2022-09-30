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摩鐵開毒趴失竊車牌露餡　警查贓車...逮到一整屋毒蟲+2通緝犯

▲警方擴大臨檢發現失竊車牌。（圖／桃園警分局提供）

▲警方擴大臨檢發現失竊車牌。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

31歲陳姓男子夥同4名男女在摩鐵內開毒趴，為警方執行擴大臨檢勤務中，發現他們的車輛懸掛失竊車牌，順藤摸瓜在房間內一舉查獲施用毒品嫌犯，其中另一名28歲陳姓男子還身揹2條通緝，現場查扣毒品咖啡包等違禁物品，全案依法移請偵辦。

▲順藤摸瓜逮到5名開毒趴男女，查獲毒品咖啡包。（圖／桃園警分局提供）

▲▼順藤摸瓜逮到5名開毒趴男女，查獲毒品咖啡包。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並依法將5名男女移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局為淨化選前治安，維護社會秩序平穩，29日22至翌日凌晨2時，執行全市性威力掃蕩擴大臨檢勤務，針對轄內KTV、酒店、汽車旅館、網咖、棋牌社、百家樂、德州撲克博弈社等易滋生事端場所，進行臨檢掃蕩，並落實重大交通違規及酒後駕車取締，展現警方強力執法的決心。

▲▼並依法將5名男女移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

▲並依法將5名男女移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

同安派出所員警於昨晚於大興西路某汽車旅館，發現某房客所駕駛車輛懸掛號牌顯示為失竊車牌，員警立即偕同旅館人員前往查察喊話，屋內人員才開門，員警一進門即見到桌上及垃圾桶內有毒品咖啡包空袋，屋內共有陳姓男子等5人(2男3女)，經員警清查，屋內及車上共查扣毒品咖啡包37包及海洛因、愷他命等毒品，陳男表示，他的車輛之前失竊，警方協助尋獲發還時，尚有一面號牌未尋獲，所以顯示車牌失竊中。

員警於核對在場人身分時，另名陳姓男子表示未攜帶證件，但其所報稱身分係未成年，且長相完全不一樣，經員警詳細盤問比對，發現陳男因涉嫌毒品及傷害案件遭發布通緝中，員警依法將5人逮捕，依法移請偵辦。

分局長黃富村表示，將持續規劃執行臨檢掃蕩勤務，呼籲業者善盡職責與警方配合，恪遵｢三不得，兩通報」原則，遇有滋事狀況或違法情事，立即通報警方，警方將第一時間進行處置，防範事故於未然，保障市民安全。

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