譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

▲普丁與習近平在2022北京冬奧開幕式前會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

聯合國安理會9月30日表決「譴責俄羅斯宣布併吞烏克蘭部分地區」決議案，僅俄國否決，中國、印度、巴西及非洲國家加彭（Gabon）投下棄權票，其餘10國家全數贊成。一位美國官員向《路透社》表示，莫斯科武力恫嚇、威脅國家領土完整性的行為，讓北京陷入「不舒服的處境」，因此沒有加入這個「激進得多」的行動。

儘管習近平和普丁2月會晤後，共同宣布2國「無限情誼」與戰略夥伴關係，但烏俄戰爭爆發以來，北京持續保持「中立」態度，一方面批評西方對俄制裁，另一方面也未支持或協助軍事行動。令人驚訝的是，普丁9月承認習近平對於烏克蘭有所疑慮。

雖然中國投下棄權票，卻提出烏克蘭危機延長及擴大的憂慮。中國駐聯合國大使張軍表示，雖然「所有國家的主權及領土完整性應該受到保護」，但各國「合理的安全關切」也應該受到重視。

▲烏克蘭總統澤倫斯基登上聯合國安理會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

此決議案由美國及阿爾巴尼亞提出，美國駐聯合國大使湯瑪斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）呼籲，成員國切勿承認烏克蘭地位的任何改變，並且應該迫使俄羅斯撤軍。她指出，併吞主權國家的領土，違背聯合國創立原則，而普丁還舉辦音樂會，慶祝這個「顯然違反國際法」的行為。

湯瑪斯─格林菲爾德說，「沒有一個國家投票支持俄羅斯，一個都沒有」，棄權成員國「顯然不是在為俄羅斯辯護」。她透露，華府接下來將訴諸聯合國大會，譴責俄羅斯，「在聯合國大會上，世界各國將大聲且明確地表示，試圖透過武力重劃另一個國家的邊境，這是非法且令人無法接受的。」

▲俄羅斯併吞烏克蘭四州。（圖／影音新聞中心製作）

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，俄羅斯單獨反對決議，再次證明其孤立狀態，也是試圖否認現實的絕望舉動。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）更直言，俄羅斯的併吞沒有法律效力，「只是一種幻想」，莫斯科卻「濫用否決權為自己的非法行為辯護」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，聯合國大會近3/4成員投票譴責，並且要求一周內撤軍。但是，莫斯科持續試圖淡化國際孤立狀態，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，這些佔領區「選擇」成為俄羅斯的一部份。

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