普丁併吞烏4州！歐盟喊話「永不承認」非法公投　將加大制裁施壓

▲歐盟譴責俄國併吞烏克蘭領土，並稱永不承認非法公投。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯總統普丁9月30日在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。對此，歐盟譴責俄國併吞烏克蘭領土，並稱永不承認非法公投。

●假公投落幕 普丁宣布將烏克蘭4州納入俄羅斯版圖

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，他說「俄國有4個新地區」。

俄羅斯被控打算吞併烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州。

上述4州於9月23日至27日間舉行入俄公投，莫斯科當局扶植的4個當地政府聲稱，多數民眾支持加入俄羅斯聯邦，但烏克蘭和西方國家稱上述公投為「騙局」。

美國總統拜登（Joe Biden）已承諾，美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。一旦俄國吞併烏克蘭的地區，美國準備實施新的制裁。

●普丁舉行併吞儀式 稱公投出自選民自然權利

普丁宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，重演2014年併吞克里米亞半島情境，先上演一場入俄「公投」，然後舉辦盛大儀式，接著在紅場舉行慶祝活動。

普丁在當地時間下午3時18分左右推開克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）的金色大門，走上講台發表演說。

他表示，烏克蘭4州民眾已經做出他們的選擇，就是透過公投決定加入俄羅斯聯邦。

普丁在現場巨大掌聲中說道，「我相信聯邦院（Federal Assembly）將會支持俄羅斯聯邦（Russian Federation）的4個新主體…因為這是數百萬人民的意願」。

他更指出，公投結果是出自於投票民眾的自然權利（natural right）。

普丁也要求在場群眾短暫起身，向在烏克蘭陣亡的將士致意，並稱這些在「特別軍事行動」中犧牲的官兵是俄國英雄，「他們為了捍衛這些土地而犧牲」。

●歐盟譴責俄國併吞烏克蘭領土 指永不承認非法公投

俄羅斯總統普丁宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。歐洲聯盟強烈譴責俄國併吞占領區，稱永遠不會承認「非法」公投，並將加強制裁，以對莫斯科施壓。

路透社報導，歐盟理事會（European Council）代表27個歐盟成員國發表聲明表示，俄國蓄意破壞國際秩序，把全球安全置於險境。

聲明指出，「我們不承認，也永遠不會承認俄國為了進一步侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整性而策劃的非法公投，以及偽造的非法公投結果」。

聲明表示，「我們將強化對抗俄羅斯非法行徑的限制措施，這將進一步對俄國施壓，要求俄國結束這場侵略戰爭」。

●德情報單位：北溪天然氣管遭炸藥破壞 黑手指向俄

德國情報單位研判，德國與俄羅斯合建的北溪天然氣管遭高強度炸藥破壞，幕後黑手可能是俄羅斯。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）報導，德國情報單位根據地震數據研判，連結德國和俄羅斯的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）海底天然氣管遭炸藥破壞，爆炸威力相當於500公斤的黃色炸藥（TNT），如此高強度的爆炸非恐怖分子所為，只有「國家」才有能力主導。

德國聯邦情報局（BND）的專家相信幕後黑手是俄羅斯，而且海水很快就會侵蝕管內的特殊塗料，因此恐怕永遠也無法修復。

●今年諾貝爾和平獎得主 澤倫斯基是看好人選之一

諾貝爾和平獎今年可能頒給反對俄羅斯總統蒲亭的人士、協助平民的志工或烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），以表示對俄烏戰爭的譴責。其中澤倫斯基在博彩公司的投注名單上名列前茅。

路透社報導．博彩公司指出，目前最被看好能在10月7日宣布為得獎者的是「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）和澤倫斯基，一如曾獲獎的南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、美國前總統卡特（Jimmy Carter）和前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）等人。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）告訴路透社：「今年和平獎還可能頒給烏克蘭國內的行動者，諸如從事調查真相和提供人道救助的機構與人士。」

路透社指出，這個獎項也可能頒給童貝里（Greta Thunberg）等環保人士以凸顯氣候變遷問題；或頒給令外界全然意外的對象，正如挪威諾貝爾委員會以往曾有的作法。

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