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巴拉圭選舉法院失火1死！8500台投票機燒毀　總統初選恐受影響

▲▼巴拉圭選舉法院失火。（圖／路透）

▲巴拉圭選舉法院火災，造成8500台投票機毀損。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

巴拉圭高等選舉法院29日因不明原因發生火災，1名官員喪生火場。8500台投票機與無數的選舉資料都在這場大火中毀損，部長博加林表示，原定12月舉行的總統候選人初選日程可能因此發生變動。

據《路透社》報導，位於巴拉圭首都亞松森（Asuncion）的高等選舉法院29日遭濃煙與火焰吞噬，300多名消防員被派往現場撲滅大火，火勢在起火6小時後得到控制。此次災情造成1名官員喪生，8500台投票機與無數的選舉資料都被燒毀。

台灣友邦巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）任期只到明年8月，表定12月18日將舉行總統候選人初選，並在明年4月30日舉行總統大選，不料高等選舉法院（TSJE）卻在選前兩個月發生火災。 

TSJE部長博加林（Jorge Bogarin）透露，將成立小組調查火災原因，並設法確保選舉如期舉行，但大火可能改變已經制定的選舉日程。

TSJE主席貝斯塔德（Jaime Bestard）在新聞發布會上表示，考慮將12月初選分成兩階段進行。反對黨自由黨主席阿雷格里（Efrain Alegre）則對此提出異議，「初選應同時舉行，以防止選民在兩次初選中發生欺詐性投票行為。」

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