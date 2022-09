巴拉圭選舉法院失火1死！8500台投票機燒毀　總統初選恐受影響

▲巴拉圭選舉法院火災,造成8500台投票機毀損。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

巴拉圭高等選舉法院29日因不明原因發生火災,1名官員喪生火場。8500台投票機與無數的選舉資料都在這場大火中毀損,部長博加林表示,原定12月舉行的總統候選人初選日程可能因此發生變動。

據《路透社》報導,位於巴拉圭首都亞松森(Asuncion)的高等選舉法院29日遭濃煙與火焰吞噬,300多名消防員被派往現場撲滅大火,火勢在起火6小時後得到控制。此次災情造成1名官員喪生,8500台投票機與無數的選舉資料都被燒毀。

UPDATE: fire at Paraguay electoral court (@TSJE_Py)



• 1 person killed, several hospitalised



• 8500 voting machines presumed destroyed (of 22000)



• Officials: December 18 primaries may be affected pic.twitter.com/bWBfKsVO0L