彭博：巴拉圭總統強調「任內不斷交」　但下任總統挺台力道恐減

▲ 阿布鐸2018年受邀來台參加雙十國慶典禮，蔡英文主持軍禮歡迎。（圖／記者季相儒攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國《金融時報》28日指出，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）呼籲台灣投資10億美元（約新台幣318億元）鞏固邦交。但《彭博》29日以「阿布鐸收回籲台資助的說法」為題報導，他試圖化解這場外交糾紛，強調任內將維持與台邦交，但繼任者挺台力道可能減弱。

根據《彭博》，《金融時報》報導刊出隔天，阿布鐸29日在一場線上記者會上否認有條件支持台灣，重申任內將與台灣維持戰略盟友關係。但他也補充，必須讓巴拉圭人民看到這種關係帶來的好處，因為未來的總統恐怕不會如此挺台。

阿布鐸說明，「我們正與台灣合作制定議程，目標是吸引至少10億美元的台灣投資，他們也正幫助我們。」

《彭博》指出，台灣多年來向巴拉圭提供數億美元的金融及人道主義援助。不過儘管雙邊貿易2021年創下新紀錄，達到1.96億美元，卻僅佔當年巴拉圭貿易總額不到1%。

承認台灣的國家越來越少，包括瓜地馬拉及宏都拉斯，而巴拉圭是其中最大經濟體之一，與台邦誼已有65年，但阿布鐸第5年任期將在明年8月結束，能否迎來建交70周年得由他的繼任者決定。

台灣外交部28日則針對《金融時報》報導回應，巴國外長阿里歐拉（Julio César Arriola）已主動向我國駐巴國大使韓志正澄清，巴國重視兩國邦交與合作，強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件。

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