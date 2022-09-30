　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

▲2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽將於12月登場，由「小猴」魏華萱擔任代言人。（圖／南投縣政府提供）

▲2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽將於12月登場，由「小猴」魏華萱擔任代言人。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉武界與奧萬大地區擁有「上帝的調色盤」美稱，「2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」將於12月登場；南投副縣長陳正昇表示，本賽事路線全長65公里，經過環潭公路、卓社隧道、武界部落及曲冰遺址，最後來到奧萬大國家森林遊樂區，沿途風景壯麗，歡迎全國民眾踴躍報名。

縣府於29日舉行活動記者會，由單車女神「小猴」魏華萱擔任代言人，她提醒民眾不要錯過一覽秘境的機會，挑戰賽路線上規劃3處補給站，沿途也會有明確的路線告示牌及交通疏導安全維護，讓選手能輕鬆完成賽事；林務局南投林區管理處長李政賢也到場，與陳正昇一起邀請全國車友來南投秘境同樂。

▲2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽將於12月登場。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇說，這條與以往賽事全然不同的「秘境路線」，全程距離共計65公里，海拔高度最高達1311.45公尺，從7年多前舉辦自行車道錦標賽時就發想，隨著周邊設施、警告標誌及交通指引陸續就位而實現：首次嘗試從日月潭向山遊客中心出發，到奧萬大國家森林遊樂園結束；他也提到，此次挑戰賽途經環潭公路，經卓社隧道、武界部落、曲冰遺址，不僅能飽覽法治村、萬豐村、親愛村等原民人文文化風采，也能觀賞濁水溪、奧萬大等自然景緻風光。

▲2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽將於12月登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府提醒，本場賽事已在「活動咖」網站開放報名，報名時間至11月11日晚上11時59分截止。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
獨／三重警爆打路人　81秒錄音檔曝光
真會玩！大學迎新男女「嘴對嘴傳水」　30秒超噁畫面曝
差點投出無安打！　大谷翔平8局10K奪第15勝
佳娜約會戰袍「上下前後全露」！小鐘近距離幫檢查走光…互動羞爆
女童四肢遭香菸燙、肋骨斷5根　爸不捨嗆：給我一個交代
龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個網超抖：今年夠糟
快訊／16歲少女騎車上北宜公路　過彎自摔遭對向水泥車輾斃
全台首例！　無精症男「無尾巴精蟲」成功生女雙胞胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

大型車駛入原鄉校園　里港警分局新方法宣導大型車內輪差危害

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

南女中創意為市長慶生　意外獲黃偉哲親回應引熱議

強化高樓大廈搶救應變能力　南消提升救災效能減災於無形

婦人負氣離家出走被通報失蹤人口　內埔警臨檢發現助返家

導入循環杯借用及友善奉茶　日月潭三獲全球百大永續故事獎

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

南投健行節即將報名　參加「三龍」步道行程可拿贈品享優惠

真的不會痛！術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術後恢復良好

大型車駛入原鄉校園　里港警分局新方法宣導大型車內輪差危害

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能　成績斐然民眾受益

南女中創意為市長慶生　意外獲黃偉哲親回應引熱議

強化高樓大廈搶救應變能力　南消提升救災效能減災於無形

婦人負氣離家出走被通報失蹤人口　內埔警臨檢發現助返家

導入循環杯借用及友善奉茶　日月潭三獲全球百大永續故事獎

鏡電視「搶頻」爭議！　藍委曝涉系統台業者已多達33家

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

台股好慘　投資小白不敢買ETF！「想放高利率活存」老鳥全暈了

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

大S合體具俊曄「這是我新老公」！談20年愛情幸福放閃

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

地方熱門新聞

秀姑巒溪泛舟翻船8人受傷！保險公司：有畫面才賠

烏日媳婦回來了！盧秀燕辦「鄉親來燕會」 遇陳情小插曲

快手刀報名！台中免費立槳體驗又來了　

鄭寶清再揭某營造商　承造10多個天幕工程

南女中創意為慶生獲黃偉哲親回應

台南環境品質獲全國亞軍

南消提升救災效能減災於無形

術前神經阻斷術效果好　7旬翁骨折手術不覺痛

飆車族派「小蜂蜜」先勘察　警同一招反制

淨空老和尚圓寂　讚頌大典總統頒褒揚令　

高掛三問看板檢視政績

南消二大隊精進緊急救護訓練提昇救護知能

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫

更多熱門

相關新聞

HONDA可愛小猴機車推特別版

HONDA可愛小猴機車推特別版

作為HONDA的經典小車，MONKEY是非常經典的車系，雖然剛問世時只有50cc，但當年在日本及美國可謂家傳戶曉的摩托車款，迷你車身可以收納在一般汽車車款的後行李箱內，，可說是居家旅行的必備產品。可惜的是50cc版本已經停產，但HONDA早就已經推出了125cc的新版MONKEY

女神主播挑戰「3米高跳水」　崩哭：寧願簽生死狀！

女神主播挑戰「3米高跳水」　崩哭：寧願簽生死狀！

甜心主播「真面目」曝光...田定豐爆：根本是男生！

甜心主播「真面目」曝光...田定豐爆：根本是男生！

迎日出吃辧桌　長濱金剛馬即日起報名

迎日出吃辧桌　長濱金剛馬即日起報名

ChallenTW破4千人創亞洲鐵人紀錄

ChallenTW破4千人創亞洲鐵人紀錄

關鍵字：

武界奧萬大追楓自行車挑戰賽上帝的調色盤小猴魏華萱

讀者迴響

熱門新聞

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面