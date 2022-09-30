武界奧萬大追楓自行車挑戰賽登場　單車女神邀車友飽覽上帝調色盤

▲2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽將於12月登場，由「小猴」魏華萱擔任代言人。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉武界與奧萬大地區擁有「上帝的調色盤」美稱，「2022武界奧萬大追楓自行車挑戰賽」將於12月登場；南投副縣長陳正昇表示，本賽事路線全長65公里，經過環潭公路、卓社隧道、武界部落及曲冰遺址，最後來到奧萬大國家森林遊樂區，沿途風景壯麗，歡迎全國民眾踴躍報名。

縣府於29日舉行活動記者會，由單車女神「小猴」魏華萱擔任代言人，她提醒民眾不要錯過一覽秘境的機會，挑戰賽路線上規劃3處補給站，沿途也會有明確的路線告示牌及交通疏導安全維護，讓選手能輕鬆完成賽事；林務局南投林區管理處長李政賢也到場，與陳正昇一起邀請全國車友來南投秘境同樂。

陳正昇說，這條與以往賽事全然不同的「秘境路線」，全程距離共計65公里，海拔高度最高達1311.45公尺，從7年多前舉辦自行車道錦標賽時就發想，隨著周邊設施、警告標誌及交通指引陸續就位而實現：首次嘗試從日月潭向山遊客中心出發，到奧萬大國家森林遊樂園結束；他也提到，此次挑戰賽途經環潭公路，經卓社隧道、武界部落、曲冰遺址，不僅能飽覽法治村、萬豐村、親愛村等原民人文文化風采，也能觀賞濁水溪、奧萬大等自然景緻風光。

縣府提醒，本場賽事已在「活動咖」網站開放報名，報名時間至11月11日晚上11時59分截止。