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沈迷戲劇3年亡國！國光新戲《優伶天子》絕美舞台打造五馬分屍意象

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

▲國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲。（圖／兩廳院）

記者林育綾／台北報導

國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲，描述後唐莊宗李存勗（音同「旭」）戲劇性的一生，因目睹義兄被五馬分屍後打擊太大，從此沈迷戲劇逃避現實，導致3年亡國。此次舞台更以「五馬分屍」為意象，還打造「旋轉花道」來暗喻人生如迷宮，將於9月30日～10月1日在國家戲劇院演出。

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

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▲盛鑑飾演李存勗（右），沉迷戲劇逃避現實。（圖／兩廳院）

《優伶天子》原先是選用「十三太保」李存孝因功高震主、被五馬分屍的記載為背景改編；結合後唐莊宗李存勗沈迷唱戲、導致3年亡國的故事，將歷史上本來毫無交集的兩人，變成了義兄弟。

李存勗成為《優伶天子》的主角，他因親眼見到義兄遭到五馬分屍慘死、父親戰死，打擊大到多天不能說話，一開口就說「這一定是戲！」從此把戲劇當作逃避現實的救贖。新創故事也為他在史書中流連粉墨、玩物喪志的形象，注入更深一層的靈魂厚度。

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

▲▼李家德飾被五馬分屍的李存孝。（圖／兩廳院）

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

國光藝術總監王安祈表示，將李存孝慘死作為李存勗故事的「前文本」，也是「潛文本」，這是國光版的新創，有別於以往所有這段殘唐五代故事的書寫；而後邀請趙雪君編劇，還創造了兩個突破傳統類型的虛構角色：年光、韶華，一男一女，皆是戲子，圍繞在李存勗身邊，陪著他串演在人生及戲臺上的不同角色，也讓這齣戲的真實與虛幻層面豐富起來。

有的人直接把世間當作戲場，有的人在戲中尋找人世難求的一點真實，趙雪君表示，他們都藉由「戲劇之眼」來超越人生現實的遺憾、苦痛，包含死亡、背叛、國破身敗⋯等，觀眾將藉著戲中戲的層層堆疊，體會玩味。

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

▲《優伶天子》還創造了兩個突破傳統類型的虛構角色：年光、韶華，皆是戲子，圍繞在李存勗身邊。（圖／兩廳院）

而文本的虛實探討，在舞台上具象化又是一大挑戰。盤踞於李存勗心中的「五馬分屍」是他迷戀戲劇的主因，導演戴君芳將這個畫面作為舞台的主要意象，除了演出行刑時的慘烈，也以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份。同時以傀儡線懸吊的佈景，搭配引導角色進出戲場的「旋轉花道」，有迷宮的隱喻，也暗示戲如人生、人生如戲的迴圈。

影像設計暨視覺統籌王奕盛接下重擔，挑戰「感覺不到跨界的跨界」，以演出為主體，細心打造《優伶天子》的影像世界，以李存孝被馬匹撕裂的肉體所產生的絲線，作為建構整體視覺的主要元素，傳達出眾人受死亡意象影響控制的概念，為舞台又再加一層實驗的企圖。

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

▲老生演員盛鑑主演3年亡國的李存勗。（圖／兩廳院）

《優伶天子》將由老生演員盛鑑領銜主演李存勗，京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光，青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華，青年武生演員李家德將以精彩武功詮釋李存孝，唐文華則特別主演「精神領袖」李克用，全團精銳盡出，演員陣容十分堅強。

王安祈藝術總監細數過往戲曲表示，有李存孝的戲就沒有李存勗，有李存勗的戲就沒有李存孝，國光特有的版本，讓李存勗7歲時目睹義兄被親父五馬分屍，這份衝擊導致他轉而在戲劇中追求自己的人生，「他是否在戲劇中找到真正的真情？我們沒有給答案，期待觀眾從中體會。」

▲▼國光劇團全新創作《優伶天子》將歷史上原先沒有交集的兩段故事、兩個人，獨創結合成虛實交錯的大戲（圖／兩廳院）

▲國光劇團打造舞台上絕美畫面。（圖／兩廳院提供）

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