50歲阿姨喊「每月3.5萬零用錢」！下秒錢真的入帳　鮮肉被包養怕爆

▲原PO慢跑時認識王阿姨。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

常有人會開玩笑說「阿姨我不想努力了」，但如果真的碰到了該怎麼辦？一名23歲網友表示，先前在公園認識一名阿姨，2人經常一起慢跑，之後越來越熟。但沒想到某次陪對方吃生日餐時，對方竟然開心到哭，還說以後每個月會定期給3.5萬當作零用錢，希望他能多陪陪自己，讓他當場嚇壞。

原PO在「Dcard」發文表示，他自認外在條件不錯，所以每次去公園慢跑時，都有婆婆媽媽來搭話，還有人說要介紹女兒，他都會給予親切的回應。今年4月又碰到2名阿姨來搭訕，說想要他幫忙拍合照，還要他用自己的iPhone幫忙拍，其中一名王阿姨就靠著傳照片的方式拿到他的LINE。

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在那之後王阿姨經常和原PO約在公園慢跑，2人也越來越熟，女方還會邀請他到家裡吃飯，雖然他都拒絕了，不過有一次王阿姨說家裡水果太多，希望他可以拿一點回家，他心想當作是去店內買水果，於是就答應了。但正當他要支付現金時，對方卻說「匯款」100元就好。

▲王阿姨說原PO讓她感受到愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO透露，王阿姨也會分享和前夫的事情，還說生日時都沒有人可以陪吃飯，覺得很孤單，希望他可以來陪伴自己。他當下沒想太多，於是就約吃午餐，沒想到當天見面對方竟然開心到哭，吃到一半還說「謝謝你陪我慢跑，讓我感受到愛了」。

原PO聽到後當場啞口無言，只能禮貌性點頭，未料王阿姨突然說，之後1個月會給3.5萬零用錢，希望他多陪陪自己，隨後就直接拿起手機匯款。原來先前王阿姨要求用轉帳方式支付水果的費用，就是為了存下他的帳戶，且不管他怎麼拒絕都沒用，下秒錢就直接入帳了，而且王阿姨還多匯了2千元吃午餐的錢。

▲王阿姨轉帳給原PO。（圖／翻攝自Dcard）

原PO當場嚇傻，雖然不停婉拒好意，但王阿姨仍堅持要他收下，說「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後會習慣的」。2人分開之後，王阿姨也傳訊息給他，說「今天很開心跟你共度美好的一天，照片發給你，下次再帶我出去玩呀」，還邀請下次一起去吃韓式餐廳，並附上一張「愛你哦」的貼圖，讓他覺得相當害怕。

不少人看到文章後紛紛表示，「繼續下去，你或許就有車有房了」、「看來只好請你把阿姨的line傳給我了」、「欸超賺的欸，可以了可以了」、「直接來個措手不及，好荒謬的一切」、「這手法厲害，老司機阿姨」，也有人勸「你有把錢轉回去嗎？感覺這樣才能讓阿姨看到你拒絕的決心，如果你有考慮阿姨的提議就當我沒問」、「所以你有想要這份工作嗎？沒有的話把錢還回去好好拒絕吧」。