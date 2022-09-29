長輩出現改變要注意！照顧失智是接力賽　醫：學習釋放壓力

▲▼照顧失智者是一場辛苦而漫長的接力賽，除了需要足夠的體力，更多的是同理心以及壓力的釋放。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院為響應國際失智症月，推廣失智防治與照護，28日舉辦「門諾關懷失智月、攜手讓愛不漏接」活動，神經內科石振昌醫師親身分享照護失智症母親的歷程以及投入社區所看到的失智現場，期盼社會大眾對失智症有正確的認識及更多的同理與友善。





照顧失智者，是一場辛苦而漫長的接力賽，除了需要足夠的體力，更多的是同理心以及壓力的釋放。既是收治失智病人的醫師，也是失智患者的家屬，石振昌醫師說：七年前媽媽開始出現了症狀，從印象中很厲害的媽媽，變得不厲害了，有時候看著她，不知道她是以前照顧我的那一位？還是後來慢慢退化的那一位？她還記得我多少？面對長輩慢慢失去能力，甚至變成另一個人，除了心理建設，照顧者的壓力抒發也很重要，因為失智症的病程是漫長的，不會一開始就看到最終的結果，唯有透過支持團體、共照中心的協助，學習釋放不同階段的壓力，才能在照顧的路上走得更遠。





此外，石醫師也提醒民眾，當家中長輩行為與情緒出現改變時，可能是罹患失智症的前兆，應提高警覺，可先尋找個管師，了解相關的長照資源，評估失智患者的身體狀況，若是情況允許，家人又沒有時間照護，建議白天可選擇日照中心或失智據點及瑞智學堂，一方面不用24小時照顧長輩，中心據點也有專業人員知道如何應對長輩的情緒狀況。

▲醫師表示，台灣失智人口逐年增加，至去年底，台灣失智人口推估已超過31萬人。



台灣失智人口逐年增加，至去年底，台灣失智人口推估已超過31萬人，門諾醫院身心科醫師鍾德表示，花蓮縣65歲以上長者人口數已經超過6萬人，依照失智人口的盛行率推估，花蓮縣需要失智照護的人數就超過4千人。統計2018年至今，門諾醫療法人在花蓮服務的失智患者就超過2千名。

▲門諾醫師提醒，當家中長輩行為與情緒出現改變時，可能是罹患失智症的前兆，應提高警覺。

花蓮縣衛生局長照科長黃秀茹表示，花蓮縣失智症確診涵蓋率以及失智據點密度高居全國，其中全縣37個失智據點中，門諾醫療法人就負責17個據點，對於失智症患者的照護與投入，給予高度肯定之餘，更感謝醫護團隊深入偏鄉，默默為患者及家屬付出的精神與用心。



院長吳鏘亮強調，門諾多年來對長者照護的經驗，已成為東部長照服務的標竿，各項試辦計畫也都有非常好的成果，如今，藉由失智照護中心及失智友善計畫的推動，在花蓮8個鄉鎮提供因地制宜且非常完整的長照服務，面對失智患者需求的持續增加，門諾也透過社會各界對門諾的捐助，將失智照護的模式建構的更加完善，展望明年，位在吉安園區的失智家屋完工，門諾醫療法人將整合資源，期盼讓每一位面臨失智問題的患者與家屬，因著門諾的陪伴與支持

，不再感到孤單。