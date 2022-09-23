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女房仲狂貼男友性暗示！情侶氣喊投訴被無視　她反嗆：我爸是店長

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲不少人買房會尋求房仲協助。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶論及婚嫁，會考慮買一間屬於2人的「愛的小窩」。但一名女網友最近和男友找婚房時，卻遇到超雷的房仲，不僅不顧他們的需求，瘋狂亂傳物件，還會私底下關心男友的私生活，且傳有性暗示的表情符號。男友傳訊息說希望對方可以收斂一點，沒想到女房仲還嗆「我爸是店長」，根本不怕投訴。

原PO在「Dcard」發文表示，和交往7年的男友打算畢業後就要結婚、買房子，所以讀大學的這幾年特別努力，2人也有一起規劃未來，未料去看房子卻遇到「綠茶房仲」。她透露，起初只以為對方很熱情，經常介紹許多房子，但後來發現對方根本不顧他們的需求，就一直傳訊息過來，甚至還有重複的物件。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲女房仲私底下約男友。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，女房仲還會私底下打電話給男友，一開始是分析房市，後來卻開始關心私生活，還會傳有性暗示的表情符號。從對話紀錄中也可以看到，女房仲想打電話給男方，還說下班之後想要一起走走，男友委婉拒絕後，她還說「沒關係啊，我們可以先去看看」、「哈哈，為你可以啊」，後面才改口說「你們」。原PO看到相當傻眼，「是怎樣，想要篡位嗎？介紹房子順便找男友嗎？」

為了避免持續被騷擾，男友傳訊息表示希望能保持距離，沒想到女房仲還不放棄，說「只是想說可以互動看看，就像選房一樣，貨比三家啊，之後也可以聯繫我喔」，讓男友不知該如何回覆，只能告誡如果再不收斂會去投訴，沒想到對方還回嗆「反正我爸是店長」。原PO看了不禁感嘆「一日綠茶，終身綠茶，真的沒救了」，決定直接投訴到總公司。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲女房仲嗆「我爸是店長」。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「這房仲是不是很想當女主人」、「這女的也太怪了吧，男生也沒有表達對她有意思，好討厭喔」、「想到之前看過一篇文，是一對新人被婚紗公司的業務介入，新娘直接換人，綠茶果然無所不在」、「好荒謬，手法也很粗糙」、「拜託趕快投訴，我不想遇到這種」、「男友超讚的！這房仲真的恐怖」。

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