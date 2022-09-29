幕後／排眾議堅不切割周玉蔻　陳時中深夜發文「出自本人」

▲周玉蔻（左）與陳時中（右）。（合成圖／記者黃哲民、黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世引發風波不斷，昨（28日）宣布節目主持請假到10月10日，民進黨台北市長參選人陳時中也在深夜發文盼「止血」，今（29日）再喊話選舉該聚焦政策討論。輔選人士透露，「周玉蔻事件」確實衝擊陳時中選情，但陳在內部會議堅持不切割，認為選舉最終仍會回歸正軌，昨晚發文曝心聲，也是由陳先口述內容，再由幕僚紀錄成文字貼上臉書，可說完整呈現陳的心境。

陳時中昨天晚間透過臉書發聲，儘管並未明確提及「周玉蔻」的名字，但心聲已表露無遺，他坦言，「這幾天發生的一些風波，已經讓選戰主軸偏離正軌，也讓許多朋友擔心流言蜚語造成影響，⋯⋯，我與媒體界任何朋友，都保持尊重彼此專業的關係」，並向支持者喊話說，「競爭對手借題發揮，見縫插針，但就像受訪時我提到的『龜兔賽跑』，慢慢用政策跟正能量一次又一次去說服選民。我堅信台北市民是明智理性的集合，選舉終究要回到政策論述與解決市民需求的本質」。

據指出，周玉蔻過去數週以來，先將砲口對準慈濟，而後又狂打蔣萬安身世之謎，公開指控當年蔣孝嚴的緋聞對象就是前中國小姐張淑娟，藍白陣營炒作「票投陳時中，就是支持周玉蔻」輿論發酵，確實衝擊陳時中的選情，而內部團隊確實有「切割」止血的聲音，但陳本人堅持不割席，主張只要把政策提好，人民最終就會選擇自己。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤受訪坦言，「阿中（陳時中）反而是一直拉著我們（競選團隊）的人，告訴我們這些會過去，這些有什麼？我們就是堅定做該做的事情」，實際上，陳時中從選戰之初就展現自己「政策控」的特質，堅持不斷強化政策面，就算面對藍白陣營雙重夾擊，批評聲浪是兩倍之多，但仍堅持正向論述，面對選舉過程中的各種風雨和砲火。

吳思瑤談及，她曾經兩度詢問陳時中，覺得過去兩年多領導防疫比較辛苦，還是打選戰比較難熬？陳兩次都說，相較防疫期間面對看不到終點的病毒，選舉看得到終點，可以按照原本的節奏及步調做規劃，所有承受的壓力都可以挺住，因此當然是領導防疫比較辛苦。她形容，從危機當中更能洞見一個人的本質，陳時中的修為、沈穩沈著也在近期風波中展現無遺，對比其他參選人，陳擁有首都領導者的格局，在危機中處變不驚，人格特質與另外兩位競爭者形成強烈對比。