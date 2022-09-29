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2008年金融海嘯「碩博士搶做工友」　苦主點1族群：近30年最倒楣

▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲2008年金融海嘯時許多公司大規模裁員，重創不少家庭。（示意圖／pakutaso免費圖庫）

記者崔子柔／綜合報導

政大金融系教授殷乃平近日受訪指出，明年全球經濟會陷入衰退，台灣也會受到影響，「現在和2008年金融海嘯的情況一樣，恐會出現世界性金融風暴」，讓不少年輕人疑惑，「08年金融海嘯整個社會大概是什麼狀況？」就有人透露，他當時要到學校應徵當工友，競爭者不乏碩博士。

有網友在PTT發文表示，08年金融海嘯時，他才在就讀國小四年級，只記得雷曼兄弟倒了，現在過了14年，他也已經出社會工作1年，「看到這新聞免不了擔心明年的自己會不會被影響到，有沒有08年金融海嘯整個社會大概是什麼狀況的卦，吃滷肉飯無法加滷蛋這種嗎？」

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就有一名在2008年9月1日退伍的男網友回文指出，當時的狀況簡單來說就是「很恐怖的找不到工作」，那段時間因為推行22K政策，政府有補助讓國中小學可以聘請工友，具體工作內容就讓學校自己安排。

▲▼舉牌工,舉牌人,打工,工資,臨時工,派遣工,非典型就業,勞工,房地產廣告,戶外工作者,勞動人權,紓困,假承攬真僱傭,日薪,二度就業,二度就業,弱勢勞工。（圖／記者李毓康攝）

▲金融海嘯時，也有年輕人搶當舉牌工。（資料圖／記者李毓康攝）

該網友提到，他去應徵了3間國小、1間國中，薪水2萬初的缺有50多人在排隊面試，隊伍中也不乏碩博士，後來他到從市區騎車來回要30公里的國小面試，才終於找到人生第一份工作，但做了一年後補助就終止。

該網友後續轉職當科技廠操作員，「當年還只能先透過派遣公司進去，然後前測不及格就直接刷掉，對比現在科技業缺工，令人不勝唏噓」，他提到，「我始終覺得1984~1985左右的男生是近30年最倒楣的一群人，按著時代的步伐讀完大學、當完兵，然後退伍第一件事就是遇到金融風暴」。

不少人則留言表示，「現在遇到金融風暴應該更慘，一堆人買房」、「這幾年畢業的也碰到疫情啊，雖然沒有22K慘」、「大家屁股夾緊吧，歷史又要重演了」、「09年的裁員陰影真的很大，電子業都無法倖免，而且老實講，今年上半年以前真的很像07年各種飆股、欣欣向榮，所以後面會不會也往08-09發展就...」。

▼網友發文。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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