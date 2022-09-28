　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紅包袋抿嘴當口紅！老歌手分享黑膠年代　黑膠音樂展第二波登場

▲第一波膠音樂展，老歌手吳花枝連唱7首歌曲，讓台下觀眾過足癮。（圖／台東縣政府提供，下同）

第一波膠音樂展，老歌手吳花枝連唱7首歌曲，讓台下觀眾過足癮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府今年首度辦理原住民黑膠音樂展演系列活動，上週24、25日連續辦理兩場演唱會及座談會，老歌手們將過往的人生經驗，透過面對面的工作坊形式，清楚說明當年環境的困苦及精彩人生歷練，令人動容；演唱會老歌手賣力表現，其中，連唱七首歌的吳花枝相當感動說：「謝謝縣政府辦這個黑膠展演活動，我的家人們終於聽見我在舞台上的歌聲。」老歌手陳明仁同樣激動表示「我今天終於在家鄉表演給家人們聽」。

本週系列活動將從30日當天下午兩點起，有現代老靈魂桑布伊和阿爆與黑膠音樂連結的故事分享，10月1、2日則是盧靜子與陳明仁黑膠回憶工作坊。座談會部份，1日上午九點將邀請國內研究原住民黑膠音樂的學者黃國超與陳俊斌，分享研究心得，2日同時還有結合黑膠製作人、收藏家、當年黑膠唱片行業者及樂手等多位黑膠時代的相關工作者，共同分享這段美好歲月。

接續上週最精彩的演唱會部份，30日晚間將由五燈獎得主溫梅桂女士率先登台，和眾人分享昔日五度五關的甜美回憶，緊接著由阿爆首度在正式舞台上銓釋也是黑膠歌手的母親王秋蘭女士昔日作品；10月1日的最後一場，則是由徐玉蓮女士與曾榮獲金曲獎的盧靜子女士分別演出，相信絕對會是整個系列活動的最高潮。

▲第一波膠音樂展，老歌手吳花枝連唱7首歌曲，讓台下觀眾過足癮。（圖／台東縣政府提供，下同）

吳花枝分享當年演出經歷。

原民處指出，「風起原舞」原住民黑膠音樂展演活動於24日在TTICC LIMA展區熱鬧展開，除了當天的記者會吸引不少部落頭目、耆老專程參加以外，接連兩天的老歌手吳花枝、徐玉蓮工作坊，以及黑膠蒐藏者彭文銘先生的座談會，同樣湧入不少民眾熱情參與，是近期台東相關原住民主題活動中最受歡迎的活動。

「以前買不起口紅啊，我要上台前就把紅包紙放在口袋裡，然後拿出來到嘴唇邊含著一下，紅紅的就上台了。」在講述自己的人生演出經歷時，高齡82歲的吳花枝回憶著說，當年到金門勞軍時，「唱到一半炮彈就打了過來，還要停下來躲到防空洞裡，等到炮彈沒有了再出來唱。」在與談人昊恩的詢問中，老人家高興的手舞足蹈，用驚人的記憶力陳述過往種種故事。

▲第一波膠音樂展，老歌手吳花枝連唱7首歌曲，讓台下觀眾過足癮。（圖／台東縣政府提供，下同）

老歌手陳明仁賣力演唱「鄉情」、「我該怎麼辦」成名曲。

同樣高齡83歲的徐玉蓮則是清楚說明自己當年創作阿美歌謠的故事，「我走到田裡的路上，就小聲的唱，看到鳥飛過去或牛在叫，就唱到歌詞裡，等到沒有人的時候，我就唱很大聲。」她說部落的人都知道她愛唱歌，也才會和表哥黃貴潮一起去錄黑膠唱片，「我那時還沒有談戀愛喔，寫了很美的月亮的歌，大家都以為我有喜歡什麼人。」徐玉蓮不忘提及自己的創作背景，略顯羞澀帶著微笑陳述，將現場所有人帶入美好的回憶中。

▲第一波膠音樂展，老歌手吳花枝連唱7首歌曲，讓台下觀眾過足癮。（圖／台東縣政府提供，下同）

桑布伊現場演唱情形。

除了精彩的工作坊以外，週末假期接連兩場的老歌手演唱會更是帶來首波高潮。在知名歌手桑布伊領唱陳明仁及其父親陳實的創作歌曲後，陳明仁賣力呈現「鄉情」、「我該怎麼辦」過往成名曲，並帶領大家一起高唱曾賣出逾七十萬張的代表作「可憐的落魄人」，讓在場所有人拍紅了手掌；隔天南月桃及吳花枝的演唱，兩人均以卑南族傳統服飾盛裝登台，南月桃一曲「夜歸的醉人」讓台下觀眾忍不住跟著搖擺，吳花枝連唱了三首安可歌曲後，竟突發其想的唱了首台語歌詞「不想伊」，更讓台下近千觀眾笑得合不攏嘴，直呼老歌手的演出實在是太棒了。

原民處進一步強調，各項系列活動均免費參加，座談會及工作坊採取民眾報名方式始得進場聆聽，歡迎有興趣的民眾，前往臉書「南島台東—台東縣原民處」臉書粉絲專頁了解相關活動資訊，並可點選「https://forms.gle/uTZgMQQ52ZKExiLY7」上網報名參加。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
台南市區槍聲連連！　都是這個人幹的
他染疫視訊看診！下秒傳訊：不需要了　醫看「棄單理由」傻眼
健保住院自付額上限擬調高　一次最多要付4.8萬
雞排妹被酸「必娶」、「鮑鮑換包包」　2網友下場慘了
快訊／鏡電視爭議音檔！　裴偉發聲明：將提民刑事告訴並求償
獨／周玉蔻嚎哭126秒最新回應　廖老大直播飆壓榨老闆！勞工局
台商隔離大出血猝死！　國台辦：有盡力搶救
女控渣男騙上床跑了　上PTT爆卦「性侵我朋友」這下慘了
朴敏英爆熱戀可疑富豪！　《D社》起底可怕身份

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紅包袋抿嘴當口紅！老歌手分享黑膠年代　黑膠音樂展第二波登場

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

紅包袋抿嘴當口紅！老歌手分享黑膠年代　黑膠音樂展第二波登場

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

每桌68800元也賣得動！飯店尾牙春酒大爆發　這家假日訂席幾乎全滿

住和逸台南、高雄買1 送1！每人每晚1724起　享免費下午茶、早餐

下班等車怪男突然中邪靠近　女被暴打畫面曝光「現場沒人救她」

才剛刷載具！下秒店員「1動作」惹怒她　過來人幫道歉：真的習慣了

陳怡嘉／身為老師是幸福的　讓善意在校園中循環

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

一天翹家2次抓回來訓話！汪眼神死　媽笑：整條巷子看阿公追短腿狗

師生教學相長　學生也可以成為老師的老師

有藥用了！「HER2乳癌」標靶藥擴大給付　每年逾500名患者受惠

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

台南力推科技執法再增18處路口

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官

台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

雲林3國中小學　獲教育部教學卓越金質獎

農水署首家職場互助教保中心　桃管處開幕

網傳屏東新園自來水水質有問題　台水回應了

更多熱門

相關新聞

台東原住民黑膠音樂展演　第二波登場

台東原住民黑膠音樂展演　第二波登場

台東縣政府今年首度舉辦原住民黑膠音樂展演系列活動，上週24、25日連續2場演唱會、工作坊及一場座談會，老歌手們將過往的人生經驗，透過面對面的工作坊形式，清楚說明當年環境的困苦及精彩人生歷練。

花蓮免費快篩劑　9／26起原民長者每人5劑

花蓮免費快篩劑　9／26起原民長者每人5劑

原民飲食走向國際　花蓮受邀義大利慢食年會

原民飲食走向國際　花蓮受邀義大利慢食年會

咬爆專櫃唇膏！識貨金被眼神出賣　心虛臉笑翻網

咬爆專櫃唇膏！識貨金被眼神出賣　心虛臉笑翻網

男登奇萊跌落邊坡嘴唇撕裂　黑鷹吊掛救援

男登奇萊跌落邊坡嘴唇撕裂　黑鷹吊掛救援

關鍵字：

紅包袋嘴唇口紅老歌手黑膠艱苦年代原民音樂展第二波

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

浴室矽利康發霉！網曝神招

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面