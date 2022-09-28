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9失聯移工同住吵翻天　越南妹嗆警「我是外配」...結局GG了

▲逃逸移工辯稱自己是外配，被移民署幹員一眼拆穿。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲逃逸移工辯稱自己是外配，被移民署幹員一眼拆穿。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

張姓中年男子違法雇用多達9名失聯移工，並安排他們同住一處民宅，移民署南投專勤隊獲報上門稽查時，阮姓越南年輕女子迅速取出身分證辯稱「我是外配」，但仍因長相與照片不相符而露餡，連同其他失聯移工都被帶回依法查處。

移民署中區事務大隊指出，南投縣專勤隊接獲線報指稱，埔里鎮牛眠路一處民宅每天都有多人聚集喧嘩，經多日來回勘查，發現該處為非法移工租屋處，於9月19日前往實施查察。

專勤隊幹員們在該租屋處外埋伏守候至傍晚，終於等到多名外籍人士、共5男4女返回，正嘻笑吵鬧準備進屋時，立即上前盤查；其中一名年輕女子迅速拿出身分證，並激動大喊：「我是外配！這裡的人都是合法的！」幹員仍沉著應對，一眼便看出身分證上照片和該女子長相僅為相似，並非同一人，一邊微笑關心她來台生活狀況，再以科技設備進行比對。

▲逃逸移工辯稱自己是外配，被移民署幹員一眼拆穿。（圖／記者高堂堯翻攝）

最後幹員們查出，該名女子實為23歲的阮姓越籍女子，與其他一屋子剛返家的外籍人士都是失聯移工，一個外配也沒有，也拆穿企圖冒用身分的老梗，原本大呼小叫的阮女等9人見狀瞬間啞口無言，與50多歲的非法雇主張男全部被帶回依法查處。

南投專勤隊長陳介章提醒，依據《戶籍法》第75條規定，將國民身分證交付他人冒用或冒用他人交付或遺失之國民身分證，最高可處3年徒刑、拘役或併科30萬元罰金，若偽造或變造，最高更可處5年徒刑、拘役或併科50萬元罰金；民眾也切勿貪圖便宜而聘僱身分不明的外籍人士工作，否則可依《就業服務法》處15萬至75萬元罰鍰，若5年內再犯將移送法院審理，並處最高3年徒刑、拘役或併科120萬元罰金。

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