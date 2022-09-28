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獨／國小老師撞臉農委會主委　「宜蘭陳吉仲」校園爆紅

▲宜蘭縣中山國小老師林穎俊與農委會主委陳吉仲撞臉。（圖／林穎俊提供）

▲宜蘭縣中山國小老師林穎俊（右圖／林穎俊提供）與農委會主委陳吉仲（左圖／翻攝陳吉仲臉書）撞臉。

記者楊惠琪／台北報導

向來在鏡頭前能說敢言的農委會主委陳吉仲，一直是熱門新聞人物，讓宜蘭縣中山國小老師林穎俊也飽受「盛名之累」，因為長得極像陳吉仲，每次走在校園，「主委好」聲不絕於耳，還常常有學生「堵麥」問：「研究案後續如何」、「石斑魚什麼時候吃的到」，寧靜校園經常變成另類的新聞現場。

林穎俊說，跟主委撞臉還蠻有趣的，至少學生願意主動關心時事議題、關心農業動態，而且上課很容易獲得學生的關注，算是意外收穫。

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本尊陳吉仲今（28日）看到林穎俊照片則回應：「林老師帥多了！」陳吉仲說，自己到農委會前，也是中興大學老師，好老師可以培育許多優秀學生，是人生中最快樂的事。他也祝福宜蘭縣中山國小全體老師教師節快樂，還承諾有機會「本尊」一定到校跟大家見面。

▲宜蘭縣中山國小林穎俊撞臉農委會主委陳吉仲。（圖／林俊穎提供）

▲宜蘭縣中山國小老師林穎俊（左圖／林俊穎提供）撞臉農委會主委陳吉仲（右圖／記者許展溢攝）增添校園趣聞。

43歲的林穎俊，是宜蘭縣中山國小自然與資訊科老師，和陳主委一樣，膚色黝黑、戴著眼鏡，個頭、髮型也相似，都有種農家子弟的氣質。林穎俊笑說，一開始跟學生自我介紹是「宜蘭金城武」，但發現學生沒幾個人認識金城武，突然有學生喊出是「宜蘭陳吉仲」才對，從此就傳遍整座校園和宜蘭的教育界。

林穎俊說，好幾次他到校外參加研習，才剛開口講話，台下學員就一直笑，「真的好像陳主委」，後來他也漸漸習慣，享受另類的「名人光環」。林俊穎還說，因為跟主委撞臉的關係，意外發現小學生原來也很關心農業動態，會關注農委會的新聞，像是石斑魚、文旦跟研究計畫案等議題，上課增加很多樂趣，所以不會覺得困擾。

擔任教職21年的林穎俊，長期投入資訊教育，也在校內推廣數位學習，今年獲得宜蘭縣蘭馨教師獎榮耀。他說，小時候因為感冒生病導致腎臟發炎，從大學就開始洗腎，直到7年前才進行腎臟移植手術，「有了這次重生機會，讓我更投注在教育工作，希望讓自己的生命更有價值。」

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