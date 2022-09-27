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台灣好行集集線通車　台中往返集集路程縮短約30分鐘

▲集元果觀光工廠吉祥物「鈞鈞」、「焺焺」擔任台灣好行集集線的首班車旅客。（圖／南投縣政府提供）

▲集元果觀光工廠吉祥物「鈞鈞」、「焺焺」擔任台灣好行集集線的首班車旅客。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為改善南投縣境內觀光的交通服務，縣政府已積極爭取到7條台灣好行路線，在中台灣縣市居首，日前又新增台灣好行集集線，將串連台中火車站，為南投的交通網絡更加方便。

通車記者會在23日於集集火車站前廣場辦理，南投縣長林明溱率領眾貴賓一同啟動，現場也邀請集元果觀光工廠的可愛吉祥物「鈞鈞」、「焺焺」擔任台灣好行集集線的首班車旅客；林明溱表示，非常感謝交通部觀光局與公路總局的支持，以及集集鎮公所、總達客運的相互力挺合作。

▲台灣好行集集線通車，台中、集集往返路程縮短約30分鐘。（圖／南投縣政府提供）

▲台灣好行集集線通車，台中、集集往返路程縮短約30分鐘。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，過去若要從台中搭乘客運至集集，至少要花1個小時以上，如今台灣好行集集線開通，經過高鐵台中站、濁水火車站、集集商圈、水里等觀光景點，至少能縮短30分鐘的路程，沿途風景優美：除會經過綠意盎然的綠色隧道，還有機會看到小火車從身旁經過，未來期待此路線能帶來更多的觀光效益並展現不同的風采。

縣府也特別配合通車推出3款主題套票，分別為台灣好行行集集線車票搭配自行車等，套票優惠最低8折起，遊客可上「南投好好玩」網站購買，而交通部觀光局同時舉辦的「台灣好行環島串遊集點趣」活動，在11月底前只要環島搭好行都能抽大獎，其中南投路線最多、集點最快。

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