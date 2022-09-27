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斷掌命！東門鴨莊創辦人獨子車禍亡　66歲重啟爐灶：不想被看不起

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▲東門鴨莊創辦人姚美貞，經歷喪子之痛後，重新出發再開新店。（圖／東門鴨莊提供）

文／彭蕙珍／今周刊

東門鴨莊創辧人姚美貞是個歹命的女人，年輕時離婚，一個人辛苦扶持一間老店，獨子陳載聞成年後傳承給他。原以為她未來能有個可靠的依靠，孰料兒子於2021年騎重機車禍過世，媳婦於今年初又因憂鬱症過世，留下三個未成年的小孩。

內心的難過和悲傷還沒撫平，卻出現「爭產」事件。她和親家為了三個孫子的扶養權鬧上法庭。目前一審判決姚美貞敗訴，親家更阻止她探視孫子。她感嘆自己被創立的事業排拒於外，連孫子都以為「奶奶是來爭你們的財產」。她問：「我們到底是有什麼仇恨？」

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66歲的姚美貞失去了摯愛的獨子，為了自己的老後生活，只好再度創業。今年7月於南昌路成立「老字號東門鴨莊」，二代店以全新的風格樣貌開張，推出南門店限定「脆皮燒鵝」、「煙燻土雞」、「鹹水土雞」。甫上市就征服饕客味蕾，一天營業額逾6萬元。

只是，在銀髮之年重新出發，她的體力大不如前，加上員工不好請，每天一大清早5~6點就得烤鵝、烤雞、備料。凡事親力親為讓她累壞了，不知自己還能撐多久！

以過去人的說法，姚美貞是個命薄的人，年輕無夫可靠、年老無子可靠、還無端扯進和孫子的官司，真是情何以堪？採訪時笑問她是不是斷掌？她攤開雙掌否認，卻始終也不明白命運為何會如此作弄她。

她的父母都是做餐飲，早年在台北市開「大聲公」小吃店，賣廣東粥、廣式燒臘，口味道地，生意非常好。身為千金的她，不食人間煙火，一心只想叛逆，26歲和店裡的師傅結婚，婚後兩人憑著一身本事，在東門市場賣起燒臘，取名「東門鴨莊」。那是1979年。

結婚、生子，讓個性不成熟的她，瞬間「登大人」。因父母不同意她的婚事，斷了金援，窮到連買奶粉的錢都沒有。為了生活，店裡所有工作都要做，洗碗、清潔、收銀…樣樣得自己來。

事業成功、前夫外遇 只好離婚

「東門鴨莊」以道地廣式燒臘經營得風風火火，開第二間店時，姚美貞的前夫就外遇，「當男人事業有成，外面的女人就貼上來了。」其實外人那裡知道是千金選擇員工，過著從來沒有想像到的苦日子，好不容易才要熬出頭，就遭到背叛。

「我哪能忍，我是客家人，有一種不服輸的個性，不能忍受被欺侮和無理的要求。」現在的她，依然不改千金性格，說起話來直來直往。

離婚時，她分到「東門鴨莊」本店，帶著一對兒女從頭開始。

她有斷掌命！年輕離婚、獨子車禍亡，親家來爭產…東門鴨莊創辦人66歲重啟爐灶，「不想讓孫子看不起」

▲姚美貞離婚後，帶著一對兒女重新出發，持續東門鴨莊的風味及口碑。

過去，她從沒烤過鴨，在老師傅及店內多年經驗幫助下，很快就做出客人熟悉的味道。一肩扛起事業及家庭，姚美貞的擔子不輕，對小孩的管教相當嚴厲，所以兒女都很怕她。

「東門鴨莊」在她的努力下，經營得還不錯，賺到了錢，2007年去投資日本料理店，短短20個月就換了16批員工，最後仍然慘賠，「我花800萬買很多經驗，也是人生中吃最多高檔日本料理的時間。」她仍不忘自我解嘲。

東門鴨莊,爭產

▲姚美貞（左）只有一個兒子陳載聞（右），他很早就協助母親的事業。

經營日本料理失敗 她小中風

日本料理店失敗的這件事，讓陪在她身邊的陳載聞看見了媽媽能力的極限，「他以為我很厲害，因為這件事，我在他心目中地位不再這麼崇高。」

日本料理店和東門鴨莊，讓姚美貞忙得蠟燭兩頭燒，2010年身體出現異常，「有一天起床發現我的顏面神經失調，就是俗稱的小中風，將東門鴨莊交給兒子，就到珠海、廣州看中醫，最後是用針灸治好了歪臉。」

此時，她決定退休。兒子也已娶妻生子，她放心的將事業交給他，每個月領6萬元（後來改4萬元），「兒子告訴我，他會養我一輩子。」

辛苦了一輩子，姚美貞終於有喘息的時間，開心過著閒雲野鶴的生活，開著一台車在各縣市Long stay。她以為兒子婚姻幸福美滿，「在他過世後，有朋友問我，妳兒子是不是壓力太大才去騎重機？」

這一切都沒有答案，對她來說，只是不解，為何明明答應她，要照顧她一輩子的兒子，竟然會比她早走。

東門鴨莊

▲姚美貞有一對兒女，獨子陳載聞（右）和女兒小時候。

獨子過世一切變調 擔憂沒錢過生活

陳載聞過世後，過著10年快樂退休生活的姚美貞，生活開始變調了。先是親家爭取三個孫子的繼承權，又將她排除在自己一手創辦的「東門鴨莊」，現在不但見不著孫子，連「東門鴨莊」也不能踏進一步。

「我很想念他，但也沒辦法，生活還是要過。」幸好，她有一個能力，「遇到事我一定會要去跨過那個坎，怎麼衝都要衝過去。」

大半金援被斷，不會理財的她又沒有存款，「我一直以為只要錢夠用就好了，現在才知道人老了，沒錢是那麼恐懼的事情。」

今年她決定重新出發，創業老本是替兒子保的險，「保費都是我付的，拿了300萬元理賠金。」

說到這裡，她憤恨不平的說，最近去提告了保險公司，「我不知道受益人何時被改成我和媳婦共同持有，她拿了300萬元，還是保險業務員告訴我有600萬元理賠。」類似這樣的爭產事件，多不勝數，個性天真的她全都不知道。

為何活到66歲還如此不問事世？這可能與她從小生活不虞匱乏有關，再加上是水瓶座，不喜約束，不喜過問太多事，而且全然的相信自己的兒子。這成為了她的致命傷。

不景氣生意好 無奈體力差

再度創業，姚美貞的心是忐忑的，而且自從開了「老字號東門鴨莊」，她沒有一天睡得好。沒開店之前，擔心生意好嗎？店開了之後，生意興旺卻也讓她無法休息，「現在創業比當年苦，體力不行，烤兩隻鵝手就很痛。」

「真的很累，一天只能睡幾個小時。」用餐時間絡繹不絕的客人，她很開心，卻也擔憂，因為做不來。她說有一天正忙的時候，POS機當掉，發票打不出來，「當下我就崩潰了，在店裡嚎淘大哭，我的人生怎麼會搞成這樣，難道我做人如此失敗嗎？」

「在這麼不景氣中，開店還做出長紅，這生意真的能做，但一來我沒體力，二來沒人力。」她苦笑道：「我只是想要賺一點養老金而已，想要保留一點尊嚴，不然孫子將來會怎麼看待我？」原本，她還計劃要展店，現在她要考慮。

東門鴨莊

▲▼姚美貞今年7月在南昌路以老字號東門鴨莊重新出發。

東門鴨莊

專注本業 一開店就獲利

連鎖加盟資深顧問桂世平表示，姚美貞已經近20年沒有開店，在資金沒有很寬裕的情況下，硬著頭皮開店，經營得很不錯，「每天現金流很高，也沒有問題。現在100%獨資，這是正確的。」

「開二代店，店面要升級轉型，店面有設計，看起來整齊美觀，質感比一般燒臘店好，讓顧客覺得用餐環境好，才有競爭力，她又加入了新產品，如鵝、土雞，很好。」

桂世平和姚美貞認識20~30年，對於她和親家的官司，他說外人不便介入，但很心疼她已是個銀髮老人，還得為生計打拚。他建議以便當店模式來說，適合開在住商混合區，「有住宅，營業時間較長，未來展店不適合外人加盟，可以走純直營，或是鼓勵員工內部創業會更好。」

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