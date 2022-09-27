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高中噁男逼少女拍裸照　恐嚇「會幫你發揚光大」...下場慘了

▲台中男高中生利用交友軟體與2名國中少女交往，逼迫少女拍裸照遭法院重判。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中男高中生利用交友軟體與2名國中少女交往，逼迫少女拍裸照遭法院重判。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／高雄報導

台中18歲黃姓男高中生透過網路交友軟體認識14歲少女小花（化名），並交往成為男女朋友，不料他卻以揚言公開小花資料，威脅對方持續拍攝裸照，並以相同手法，脅迫另名國中少女小芳（化名）拍裸照，最後被警方依法送辦。橋頭地院審結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處黃男3年10個月有期徒刑。

判決書指出，黃男去年5月間透過交友軟體「乾杯」認識小花，之後發展成男女朋友，黃男5月19日晚間要求小花拍攝下體裸露照給他看，卻收到小花傳來的他人裸照，於是氣憤表示「你就看我會不會把你公開出去」、「恩恩只要你誠實對我我就不會外流」迫使小花拍下裸照給他，不料黃男收到2張照片後還不死心，表示「你以為封鎖就沒事了喔？這兩張照片我會幫你發揚光大」持續逼迫對方拍裸照。

黃男去年6月從臉書上認識另名國中少女小芳，向對方表示「不然不陪你了喔」、你在討價還價我不想理你」、「等你給我了我就開心了」以情緒勒索的方式，成功獲得小芳的裸照。小花後來因擔心裸照曝光，向學校老師求助並報警處理。警方循線找到黃男，從他的手機上查獲小花與小芳的照片，才發現原來受害者不只小芳一人。

黃男主張，他與小花、小芳都是男女朋友關係，拍攝裸照並未違反對方意願。法官認為黃男已經成年，與年齡相差5歲的兩人往來，應該要保護對方身心健全發展，但他卻因個人慾望，逼迫少女拍裸照，造成少女身心受創，分別依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年7月，及違反意願使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年7月，考量他與被害人及家長和解，加上擔任修車工人月薪僅2萬，合併判處黃男有期徒刑3年10個月，仍可上訴。

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