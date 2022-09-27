　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨內部指出，年底選舉有望拿下16席。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

年底九合一選舉倒數60天，國民黨內人士分析，目前執政縣市有14個，今年爭取連任高達10個縣市，有一定的優勢，「14+2」是國民黨今年的目標，好一點的話也可能「14+3」，也就是六都有望過半；而目前黨內定調「一級戰區」就是台北市、桃園市，兩縣市若拿下，對於2024年總統之戰，會有很大的幫助。

藍營內部認為，新北、台中相對穩定領先，所以只要台北、桃園能夠增加一席，六都就可以過半。以蔣萬安選情來看，媒體人周玉蔻打蔣萬安DNA及其父親蔣孝嚴過往緋聞，反被藍白猛攻「票投陳時中就是支持周玉蔻」， 將兩人劃成等號，有助於凝聚藍營選票， 一位藍營重量級人士私下指出，周玉蔻越在蔣萬安DNA上作文章，對蔣反而是大利多，而在民調上，蔣有些微上升 。 至於周玉蔻昨向她自己揭露的蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角張淑娟公開道歉， 並且說選前不再談晶華案，顯然是設下停損點， 以免波及民進黨陳時中選情。

不過周玉蔻若再一直強攻蔣萬安身世， 雖然蔣不想理會， 但後續效應還是值得觀察。至於棄保問題，藍營認為，只要蔣萬安民調持續領先， 就不會是被棄保的人。至於急起直追的無黨籍參選人黃珊珊，因為有柯文哲這位隱形候選人加入助攻，也避免了黃珊珊被邊緣化。

在桃園方面，藍營人士私下透露有點傷腦筋，張善政不是不好的牌，但張跟陳時中的共同點就是不會選舉。何況張善政是空降，跟桃園沒有淵源，也沒有聲量，而鄭運鵬是在地立委，所以張善政須緊扣政黨對決，固守桃園藍營基本盤。

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲藍營內部認為，桃園及台北若拿下，對2024總統選舉，有很大的幫助。（圖／記者李毓康攝）

藍營黨務人士坦言，桃園相對雙北複雜，「確實有點小擔憂」，有地方人情世故跟各自山頭得關注，而桃園又是直轄市，需要有空戰高度，此外民進黨認為桃園只要砸資源就有勝選機會，所以未來兩個月，中央跟鄭文燦的資源，都會傾全力給桃園，選戰將進入肉搏戰，可能算到各里能開出多少票，藉此撐市長的票。他指出，桃園現在是五五波，張善政學識涵養跟格局沒問題，怎樣在最後關鍵時間展現領導統御能力跟霸氣，這是張要處理的。

至於基隆市，藍營人士分析，「基隆有望拿回」，謝國樑選立委的得票率非常不錯，並非選輸才不當立委，其三屆任內在基隆做過什麼、服務過什麼，在地人最清楚，蔡適應用打家族黑幕來挑戰謝國樑，恐怕是畫錯重點。

新竹市長部分，藍營高層表示，高虹安聲量高，博士論文跟戰學歷風波也佔據全國版面，但林耕仁若跟著打高虹安，票也回不會跑到他那邊，而是需要發揮在地優勢。另名黨務人士指出，黨中央希望林耕仁要創造議題，提高能見度，藉由區域整合概念，與尋求連任的新竹縣長楊文科「竹竹合作」，讓林吃到楊的光環，這會是加分的。

在宜蘭縣長方面，黨內人士說，近日民進黨參選人江聰淵雖被爆論文抄襲，但藍營的林姿妙也涉弊案，目前呈現五五波的局勢。至於林姿妙要如何勝出？藍營高層指出，宜蘭縣民對林姿妙沒有那麼大的反彈跟厭惡，若林姿妙能發揮執政優勢，選民最後還是會回歸藍綠對決。

至於國民黨鬧分裂的苗栗跟澎湖，國民黨高層指出，鍾東錦在苗栗為了選舉已經跑了2年，且強調自己是正藍軍，即便被開除黨籍，但地方仍認為鍾是國民黨，反觀黨中央提名的謝福弘在國民黨內幾乎沒有知名度，這是謝吃虧之處。目前從民調來看，鍾東錦與民進黨的徐定禎，支持度在伯仲之間， 謝福弘暫居第三，必須急起直追。

在澎湖部分，藍營人士表示，副議長陳雙全不滿黨中央在不公開民調的情況下逕自提名賴峰偉，因此宣布退黨、退選，原藍營的馬公市長葉竹林又參戰瓜分選票，賴峰偉連任之路可謂嚴峻。國民黨高層說，陳雙全退選後，不認為他會支持賴峰偉，加上澎湖沒那麼藍，民進黨漁翁得利的可能性高；不過，葉竹林其實政黨屬性沒那麼強，但馬公市又是澎湖重中之重，要是發生民進黨怕賴峰偉當選，而國民黨怕陳光復當選，有可能兩邊的票會跑到葉竹林那邊，因此現在要看會不會棄保。


 

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用
快訊／一家四口海邊玩「兄弟被浪捲走」！　尋獲哥哥遺體
還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」
好市多上架「北歐風」新玩具！家長秒腿軟　網笑：想換電視可以買
人類史上首次「撞擊行星改道」！　NASA時速2.4萬公里撞擊
台中男「水樂園拍2小時」比基尼妹崩潰！4男壓制報警　遭列黑名
秋老虎來了！高溫飆36℃　變天轉雨時間曝
單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

王鴻薇向民視、NCC檢舉周玉蔻　能播「滾床單」卻不能報韓國瑜穿襪睡覺

馬蔣合體！馬英九當啦啦隊　帶頭高喊「蔣萬安凍蒜！國民黨勝利」

轟民進黨縱容周玉蔻　蔣辦點名：陳時中團隊4人是幫兇

夫被罵吃軟飯！王鴻薇嗆：周玉蔻就是爛　「加害受害者」非檢驗蔣萬安

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

王鴻薇向民視、NCC檢舉周玉蔻　能播「滾床單」卻不能報韓國瑜穿襪睡覺

馬蔣合體！馬英九當啦啦隊　帶頭高喊「蔣萬安凍蒜！國民黨勝利」

轟民進黨縱容周玉蔻　蔣辦點名：陳時中團隊4人是幫兇

夫被罵吃軟飯！王鴻薇嗆：周玉蔻就是爛　「加害受害者」非檢驗蔣萬安

1圖秒懂住台灣多方便！超商「三國鼎立」晚上比白天亮　6萬人驚嘆

快訊／蘇貞昌今順利施政報告　「遺憾國人染疫病逝，會深切檢討」

支持度回升有助年底選情？蘇貞昌：再精進、謙卑檢討

拒絕再當三等公民　蘇清泉喊出「屏東敬老金比照高雄市」

快訊／口罩禁令何時解除？　薛瑞元：建議流感季節還是要戴

為疫情道歉？蘇貞昌：肅穆以對、謙卑檢討

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

台積電上漲2.5元至449！　台股反彈逾80點站上13800關卡

安倍國葬大批民眾排隊獻花　坐輪椅也要來致敬

快篩怎麼篩更準？　研究：「這2處一起戳」敏感度激增到98.4%

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

李德維道歉仍挨轟！黃暐瀚：無法證明就請辭

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦定調「3不」

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

藍酸「牙醫不是醫師」　柯建銘：跟陳時中一起虎口拔牙

論文被爆抄襲　高虹安明赴北檢告鏡週刊

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

王鴻薇曝「太多節目想邀張淑娟」　深夜發出82字聲明

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

即／批周玉蔻節目「傷害無辜民眾」！徐巧芯向NCC檢舉

更多熱門

相關新聞

王鴻薇曝「太多節目想邀張淑娟」　深夜發出82字聲明

王鴻薇曝「太多節目想邀張淑娟」　深夜發出82字聲明

資深媒體人周玉蔻昨日（27日）跟國民黨台北市議員王鴻薇當眾互罵老鼠蟑螂，讓全台灣都在討論這兩位女人之間的口舌之爭。王鴻薇透露，許多節目都想邀請張淑娟，26日晚間王鴻薇在臉書寫下聲明表示「不會代邀張淑娟任何專訪或上節目。」

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

藍酸「牙醫不是醫師」　柯建銘：跟陳時中一起虎口拔牙

藍酸「牙醫不是醫師」　柯建銘：跟陳時中一起虎口拔牙

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

選戰勝敗攸關蔡英文是否辭主席、閣揆保衛　賴清德為2024也要催落去

論文被爆抄襲　高虹安明赴北檢告鏡週刊

論文被爆抄襲　高虹安明赴北檢告鏡週刊

關鍵字：

2022九合一大選選戰國民黨

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

鄭家純師妹車禍「遭大貨車撞擊」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面