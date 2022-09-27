選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

▲國民黨內部指出，年底選舉有望拿下16席。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

年底九合一選舉倒數60天，國民黨內人士分析，目前執政縣市有14個，今年爭取連任高達10個縣市，有一定的優勢，「14+2」是國民黨今年的目標，好一點的話也可能「14+3」，也就是六都有望過半；而目前黨內定調「一級戰區」就是台北市、桃園市，兩縣市若拿下，對於2024年總統之戰，會有很大的幫助。

藍營內部認為，新北、台中相對穩定領先，所以只要台北、桃園能夠增加一席，六都就可以過半。以蔣萬安選情來看，媒體人周玉蔻打蔣萬安DNA及其父親蔣孝嚴過往緋聞，反被藍白猛攻「票投陳時中就是支持周玉蔻」， 將兩人劃成等號，有助於凝聚藍營選票， 一位藍營重量級人士私下指出，周玉蔻越在蔣萬安DNA上作文章，對蔣反而是大利多，而在民調上，蔣有些微上升 。 至於周玉蔻昨向她自己揭露的蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角張淑娟公開道歉， 並且說選前不再談晶華案，顯然是設下停損點， 以免波及民進黨陳時中選情。

不過周玉蔻若再一直強攻蔣萬安身世， 雖然蔣不想理會， 但後續效應還是值得觀察。至於棄保問題，藍營認為，只要蔣萬安民調持續領先， 就不會是被棄保的人。至於急起直追的無黨籍參選人黃珊珊，因為有柯文哲這位隱形候選人加入助攻，也避免了黃珊珊被邊緣化。

在桃園方面，藍營人士私下透露有點傷腦筋，張善政不是不好的牌，但張跟陳時中的共同點就是不會選舉。何況張善政是空降，跟桃園沒有淵源，也沒有聲量，而鄭運鵬是在地立委，所以張善政須緊扣政黨對決，固守桃園藍營基本盤。

▲藍營內部認為，桃園及台北若拿下，對2024總統選舉，有很大的幫助。（圖／記者李毓康攝）

藍營黨務人士坦言，桃園相對雙北複雜，「確實有點小擔憂」，有地方人情世故跟各自山頭得關注，而桃園又是直轄市，需要有空戰高度，此外民進黨認為桃園只要砸資源就有勝選機會，所以未來兩個月，中央跟鄭文燦的資源，都會傾全力給桃園，選戰將進入肉搏戰，可能算到各里能開出多少票，藉此撐市長的票。他指出，桃園現在是五五波，張善政學識涵養跟格局沒問題，怎樣在最後關鍵時間展現領導統御能力跟霸氣，這是張要處理的。

至於基隆市，藍營人士分析，「基隆有望拿回」，謝國樑選立委的得票率非常不錯，並非選輸才不當立委，其三屆任內在基隆做過什麼、服務過什麼，在地人最清楚，蔡適應用打家族黑幕來挑戰謝國樑，恐怕是畫錯重點。

新竹市長部分，藍營高層表示，高虹安聲量高，博士論文跟戰學歷風波也佔據全國版面，但林耕仁若跟著打高虹安，票也回不會跑到他那邊，而是需要發揮在地優勢。另名黨務人士指出，黨中央希望林耕仁要創造議題，提高能見度，藉由區域整合概念，與尋求連任的新竹縣長楊文科「竹竹合作」，讓林吃到楊的光環，這會是加分的。

在宜蘭縣長方面，黨內人士說，近日民進黨參選人江聰淵雖被爆論文抄襲，但藍營的林姿妙也涉弊案，目前呈現五五波的局勢。至於林姿妙要如何勝出？藍營高層指出，宜蘭縣民對林姿妙沒有那麼大的反彈跟厭惡，若林姿妙能發揮執政優勢，選民最後還是會回歸藍綠對決。

至於國民黨鬧分裂的苗栗跟澎湖，國民黨高層指出，鍾東錦在苗栗為了選舉已經跑了2年，且強調自己是正藍軍，即便被開除黨籍，但地方仍認為鍾是國民黨，反觀黨中央提名的謝福弘在國民黨內幾乎沒有知名度，這是謝吃虧之處。目前從民調來看，鍾東錦與民進黨的徐定禎，支持度在伯仲之間， 謝福弘暫居第三，必須急起直追。

在澎湖部分，藍營人士表示，副議長陳雙全不滿黨中央在不公開民調的情況下逕自提名賴峰偉，因此宣布退黨、退選，原藍營的馬公市長葉竹林又參戰瓜分選票，賴峰偉連任之路可謂嚴峻。國民黨高層說，陳雙全退選後，不認為他會支持賴峰偉，加上澎湖沒那麼藍，民進黨漁翁得利的可能性高；不過，葉竹林其實政黨屬性沒那麼強，但馬公市又是澎湖重中之重，要是發生民進黨怕賴峰偉當選，而國民黨怕陳光復當選，有可能兩邊的票會跑到葉竹林那邊，因此現在要看會不會棄保。



