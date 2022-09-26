不分時段全面禁菸！餐飲店打烊留店裡抽菸　老闆和員工各罰2千元

▲南投縣衛生局提醒，餐飲場所於非營業時段仍全面禁菸。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

吃飯時若聞到陣陣菸味，不僅影響用餐好心情，更對健康造成危害，大多數民眾也都知道餐飲場所室內全面禁止吸菸，但即使在非營業時段仍受《菸害防制法》規範：日前有民眾向南投縣衛生局檢舉，有人在餐飲場所內違規吸菸，衛生局派員到場稽查，現場查獲餐飲店老闆與1名員工於休息時間，在餐廳內邊抽菸邊聊天，於是向老闆及該員工各處2000元罰鍰。

縣府衛生局長陳南松表示，該餐飲店老闆不服，認為休息時間在餐廳內吸菸，並不會影響到其他人，但即使在非營業時間吸菸，飄散在環境中的三手菸也含有許多致癌物質，可能殘留在桌椅、門窗，甚至附著在衣服上，且停留時間可長達6個月，仍嚴重影響用餐客人的健康；因此依法規定之全面禁菸場所，並不受限於時段的不同而改變其為禁菸場所的本質，違者最高可處1萬元罰鍰。

另衛生局指出，自民國107年起，國人使用電子煙的比例逐年攀升，雖然殘留在環境中的味道沒有紙菸那麼濃，但其將含尼古丁的液體加熱、複雜的化學物質會霧化成懸浮顆粒並散布在環境中，同樣會產生二手菸及三手菸的危害；目前《菸害防制法》對電子煙的使用並無明確規範，縣府已制定《南投縣電子煙危害防制自治條例》，並於7月22日公布施行。

依據該自治條例第7條第1項及第8條第1項規定，於《菸害防制法》第15條第1項各款所定全面禁止吸菸場所，及第16條第1項所定除吸菸區外不得吸菸及未設吸菸區之場所，禁止使用電子煙，違者依該條例第12條第2項規定處2000元至1萬元罰鍰；衛生局提醒如有任何菸害防制相關問題，請撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531。