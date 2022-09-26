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中華電信攜手中華資安國際　共助企業提升台灣資安力

▲▼中華電信,資安,企業。（圖／中華電信提供）

▲年度最大台灣資安盛會「CYBERSEC 2022 臺灣資安大會」，由中華電信與子公司中華資安國際聯手協助企業共同提升台灣資安力。

圖、文／中華電信提供

年度最大台灣資安盛會「CYBERSEC 2022 臺灣資安大會」盛大展開，中華電信與子公司中華資安國際聯手響應資安即國安政策，協助企業共同提升台灣資安力，抵禦網路駭客侵擾。

中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示：「中美關係的改變連動影響網路攻擊事件增加，8月初以來政府及企業網站更開始遭受大量DDoS攻擊，HiNet DDoS防護區更發現最大攻擊量為13.49 Gbps，封包數最高為14.71 Mpps，攻擊手法種類繁多。」

中華電信集團聯名攤位每小時都將針對網路攻擊行為介紹及防護進行整點快講，中華電信資安顧問更針對「HiNet WAF網站應用防火牆服務」進行專業調校，透過電信等級的網站防護設備阻擋OWASP Top 10攻擊，並有能力預防推陳出新的零日（zero day）攻擊，在網站漏洞修補前有效保護網站；「網路認證實名制」主題更將分享如何透過憑證機制，保障機敏資料傳輸及網路交易安全、並降低商務詐騙的風險。

中華電信集團也在本次大會CyberLab提供網站入侵手法及企業遭駭後該如何進行實戰調查與回應等mini Lab實作教學課程，來賓可於攤位進行Log4Shell及Spring4Shell的駭客攻防演練，活動期間參加攤位活動或完成LAB還可參加抽獎，有機會獲得Sony PS5、Microsoft Xbox、Nintendo Switch等多項好禮。

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