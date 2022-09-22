中華電信深耕數位賦能　正式成為AWS官方培訓合作夥伴

▲中華電信柯偉震副總經理(左)及aws台灣區翁宇強總監(右)。

圖、文／中華電信提供

中華電信已於2022年8月通過註冊與遞交商業計畫認證，於9月正式成為Amazon Web Services (AWS)在台灣的官方培訓合作夥伴AWS Training Partner (簡稱ATP)。日前，AWS台灣區業務部暨合作夥伴生態系統部翁宇強總監拜訪中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理進行交流，一同探討為廣大客戶共同培訓賦能，基於AWS雲服務和領先的技術優勢，結合中華電信對在地化客戶、市場和生態的豐富服務經驗，共同支持企業客戶穩健上雲，加速數位轉型創新發展。

中華電信自今年3月完成Amazon Web Services (AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected 三項專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴(Public Sector Partner)資格後，9月正式成為AWS在台灣的培訓合作夥伴，以AWS專業培訓課程協助企業或政府機關縮小AWS 技能差距及培植雲端人才，提供北、中、南上課地點，中華電信AWS金級以上客戶享課程九折優惠 。

據調查97%的組織表示，僱用具AWS認證的員工會讓公司在未來三到五年內處於更具競爭力的地位；且52%的IT人員亦表示，取得AWS認證讓他們的專業知識在組織內更受重視。中華電信與AWS將合作挹注資源支援在地化的培訓與認證，包含近日釋出繁體中文版的基礎證照培訓與考試內容等，將有利組織與個人有效降低踏入雲端的門檻，讓台灣各規模產業能更無縫地接軌最新的雲端技術。