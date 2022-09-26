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胖妹狠甩36公斤！2年逆襲變「S曲線女神」　網驚呆：翹臀太辣

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲原PO減了36公斤變成辣妹。（圖／y.xin_ig授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

減肥是不少人一生的志業。一名年輕辣妹分享自己的成功經歷，表示她從小胖到大，巔峰時期曾胖到93公斤，以前多次想過要減肥，可惜都以失敗告終。不過2年前終於下定決心進行「最後一次減肥」，終於她甩掉36公斤，原本的圓潤身材變得凹凸有致，讓不少人看了相當羨慕，大讚「那個屁股太辣了」。

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

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▲▼原PO巔峰時期曾達93公斤。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

原PO在「Dcard」分享，從小學3年級有印象以來，自己就一直是圓滾滾的，一直胖到大二，身高160公分的她巔峰時期曾胖到93公斤，還出現黑色棘皮症（糖尿病前兆），布滿在脖子後側、腋下、大腿內側及鼠蹊部，生理期也曾4個月才來一次，皮膚變得非常不好，「肉眼可見的相當不健康」，但當時並不覺得自己太胖，「就是妥妥的一個鴕鳥心態」。

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲原PO到健身房運動減肥。（圖／y.xin_ig授權提供）

之後正式開始減肥，原PO到健身房運動，但還是沒有自信，只敢跑到角落躲起來運動，也不敢讓身邊的人知道自己在運動，因為害怕自己3分鐘熱度或是失敗。不過幸運的是，她這次堅持下來且成功了，靠著飲食控制加上運動健身，從2020年8月的88公斤，到了今年4月已經瘦到57公斤，體脂肪也從41%降到19%，內臟脂肪數值從14來到2，有了驚人的成長。

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲原PO瘦下來後體態差很多。（圖／y.xin_ig授權提供）

原PO也說，自己一開始不喜歡運動，但到現在幾乎每天都要運動，雖然身體瘦下來後，仍有肥胖的紋路和皮，「但是這些都是我征戰過的痕跡」。她也希望分享自己的經驗，讓其他也在努力減肥的人更有自信，「改變這件事情真的是『1%靠他人，99%靠自己覺醒』」。

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲原PO整個人小了一圈。（圖／y.xin_ig授權提供）

另外，原PO也分享飲食控制的內容，表示平時吃最多的就是雞腿、無糖豆漿、香蕉、玉米、地瓜和大量蔬菜等，還會喝許多水，主要需要注意營養素和熱量，教練也說「什麼都可以吃，不要吃炸的，過度烹調調味、加工」。因為考量到會有停滯期，所以前期的訓練都沒有做很重的負重，是慢慢循序漸進的，運動時間也從一開始的5分鐘一直努力到現在的1小時。

▲▼。（圖／y.xin_ig授權提供）

▲原PO減掉36公斤，相當驚人。（圖／y.xin_ig授權提供）

原PO也向《ETtoday新聞雲》透露，其實一直都有在想減肥這件事，可是先前總是以失敗告終，「最後總結真的是覺醒度不夠」，所以她在這次的減肥當中，一直不斷告訴自己，這絕對是人生最後一次減肥了。她也說曾遇過停滯期，但通常不會太久，因為不是採取極端飲食，「含糖飲料慢慢減糖到無糖，炸類改成煎煮，或是少吃精緻的食物」，如果遇到停滯就再改變飲食的份量。

不少人看到文章後紛紛表示，「看完真的增加很多信心，太強大了，妳好棒」、「太厲害了啦～～真的要有很大的毅力跟行動力」、「超美，直接收藏，提醒了我也要在這條路繼續堅持」、「太厲害了！看完真的增加許多信心」、「臀部的基因也太強大了吧！好翹好好看」、「太勵志了！你真的好漂亮，也很佩服你的毅力」、「已收藏，真的好厲害，而且體態超美的」。

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