海底撈大瘦身！執董職位砍4席　將實施「輪值COO」計劃

▲疫情衝擊海底撈營收，多間分店結束營業。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

連鎖火鍋店品牌海底撈21日晚間公布一項董事會異動，楊華、劉林毅、李瑜及楊立4名執行董事已各自向董事會請辭，並將繼續擔任各自目前在海底撈集團的其他職務。同時，海底撈也宣布，已採納並計劃實施輪值首席營運長（COO）計劃

根據陸媒報導，此次調整前，海底撈董事會共有15人，包括10名執行董事和5名獨立非執行董事。根據海底撈的公告，此次調整後，海底撈董事會將由6名執行董事及5名獨立非執行董事組成。

海底撈解釋，隨著疫情逐步緩解，海底撈在中國大陸及其他地區的餐廳經營業績有所改善，「啄木鳥」計劃帶來了積極成效，今後一個精簡強化的董事會結構將提高海底撈的決策效率，優化董事會與高級管理層的角色劃分。

▼海底撈2018年風光在港上市，並開始朝海外擴店。（圖／CFP）



海底撈此次請辭的4名執行董事，都是海底撈餐廳營運、產品食安方面的高階主管，去年8月才被任命為執行董事，以楊華為例，他1999年加入海底撈，擔任過四川海底撈副總經理、海底撈教練，2021年6月起擔任海底撈大區經理。

同時，海底撈還宣布，已採納並計劃實施輪值首席營運長（COO）計劃，大區經理、各職能部門部長或總監及各委員會主任在符合特定條件後，均有資格參與輪值計劃，而每一輪值首席運營官的選定和連任，需由首席執行官提名並根據公司任免流程進行任命。

海底撈解釋，輪值計劃可以讓相關人員對本公司的整體管理政策，及不同業務領域和地區的管理流程擁有更全面及宏觀的理解，並將他們的專業及經驗應用於海底撈運營的日常管理。