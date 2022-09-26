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安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

▲▼ 日本前首相安倍晉三,獻花。（圖／路透）

▲安倍晉三的國葬儀式即將於27日舉行，警視廳加強警力，嚴加戒備。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式即將於27日舉行，治喪委員會一共向6000多名國內外政要發送邀請函，如今發送給前、現任的國會議員、地方政府工作人員以及三權之長的日文版邀請函也曝光，然而卻被發現其中「回覆是否參加」的截止日期被用手寫貼紙覆蓋，被批太過敷衍了事。甚至有多名收到邀請函的人士疑惑表示，「為何寄給我？」質疑政府擬定邀請名單的標準。

根據《共同社》報導，日本政府最初預計有6000多人出席國葬，不過最終確定名單出爐，僅4300人回覆參加，其中包含700多名海外元首以及國際機構的代表。而警方也從各地加派支援警力，投入2萬人進行維安戒備，保障國葬儀式順利舉行。

國葬進入倒數階段，邀請函也曝了光，但收到邀請函的受邀者卻大表困惑。其中邀請函上寫有回覆是否出席國葬的最終截止日期，但是日期疑似是印錯了，直接用貼紙覆蓋，貼紙上的字甚至還是手寫，顯得格外突兀，也被人批過於敷衍了事。

不僅如此，還有許多人莫名收到邀請函，不禁疑惑政府擬定邀請名單的標準。曾任眾議員的精神科醫師水島廣子表示，自己擔任國會議員的最後任期早在2005年就結束，離開政壇已經17年，卻還是收到邀請函，讓她很吃驚。她還表示，政府是用限時掛號寄出，整體光是邀請函郵寄費就不知道要花多少稅金。

曾經在2005年至2012年擔任眾議員的橫山北斗表示，自己卸任已久，竟然也收到邀請函。他指出，一般信件郵資大約84日幣至94日幣（約新台幣18元至20元），但是限時就要花到260日幣（約新台幣57元），安倍國葬明明就已經因為費用高昂飽受批評，卻還要在這種地方浪費錢。

導演宮本亞門也在推特公開邀請函的照片並稱，「為何要寄給我？搞錯了吧，我又不是政治人物，也沒有邀請我去參加過賞櫻會。當然，我是絕對不會去的。」

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