安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

▲安倍晉三的國葬儀式即將於27日舉行，警視廳加強警力，嚴加戒備。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本前首相安倍晉三的國葬儀式即將於27日舉行，治喪委員會一共向6000多名國內外政要發送邀請函，如今發送給前、現任的國會議員、地方政府工作人員以及三權之長的日文版邀請函也曝光，然而卻被發現其中「回覆是否參加」的截止日期被用手寫貼紙覆蓋，被批太過敷衍了事。甚至有多名收到邀請函的人士疑惑表示，「為何寄給我？」質疑政府擬定邀請名單的標準。
根據《共同社》報導，日本政府最初預計有6000多人出席國葬，不過最終確定名單出爐，僅4300人回覆參加，其中包含700多名海外元首以及國際機構的代表。而警方也從各地加派支援警力，投入2萬人進行維安戒備，保障國葬儀式順利舉行。
トップが何でも下請け孫請けに丸投げして中抜きすることしか考えてないから、現場にやる気なんか出るわけないやろ。これが日本の実力や。実力以上のもんはでない。— ぽんきん (@pon_kin) September 25, 2022
安倍の「国葬招待状」名前間違えに誤用、返信期日は手書き修正の混乱ぶり…SNSは「お粗末の極み」と絶句https://t.co/yJdP0Wj25e
國葬進入倒數階段，邀請函也曝了光，但收到邀請函的受邀者卻大表困惑。其中邀請函上寫有回覆是否出席國葬的最終截止日期，但是日期疑似是印錯了，直接用貼紙覆蓋，貼紙上的字甚至還是手寫，顯得格外突兀，也被人批過於敷衍了事。
不僅如此，還有許多人莫名收到邀請函，不禁疑惑政府擬定邀請名單的標準。曾任眾議員的精神科醫師水島廣子表示，自己擔任國會議員的最後任期早在2005年就結束，離開政壇已經17年，卻還是收到邀請函，讓她很吃驚。她還表示，政府是用限時掛號寄出，整體光是邀請函郵寄費就不知道要花多少稅金。
曾經在2005年至2012年擔任眾議員的橫山北斗表示，自己卸任已久，竟然也收到邀請函。他指出，一般信件郵資大約84日幣至94日幣（約新台幣18元至20元），但是限時就要花到260日幣（約新台幣57元），安倍國葬明明就已經因為費用高昂飽受批評，卻還要在這種地方浪費錢。
どうしてこれが僕に？ 何かの間違いでしょう。政治家でもなく桜を見る会すら呼ばれたことがないのに。もちろん私は行きませんが。宮本亞門 #国葬反対 pic.twitter.com/byxmpDErIZ— 宮本亞門 自著「上を向いて生きる」（幻冬舎）発売中！ (@amonmiyamoto) September 13, 2022
導演宮本亞門也在推特公開邀請函的照片並稱，「為何要寄給我？搞錯了吧，我又不是政治人物，也沒有邀請我去參加過賞櫻會。當然，我是絕對不會去的。」
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