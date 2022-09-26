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瑜珈妹洩ω曲線　3度示範「扣釦子要照鏡」低頭1舉動辣翻！IG曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲馬尾妹低頭示範扣釦子。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

扣釦子要照鏡子？一名馬尾妹穿著超辣瑜珈服，飽滿雙峰呼之欲出，露出小蠻腰，分享穿褲子時要扣釦子的故事，原來是因為胸前的雙球實在太大了，低頭要扣釦子時，視線完全被擋住，於是只好照鏡子，短短51秒的影片掀起網友討論，火辣的身材讓許多網友眼睛大吃冰淇淋。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出一段影片，「釦子有什麼故事，各位聽她講看看，我也認真在聽」。影片中，男子詢問馬尾妹扣釦子的故事，馬尾妹笑笑說，有次閨蜜忍不住問她，扣釦子為何要照鏡子，馬尾妹則回「不照鏡子怎麼扣得上呢！」閨蜜稱自己沒有這樣的困擾。

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馬尾妹驚呼「真的假的，我以為所有女生，扣釦子都一定要照著鏡子才扣得了」，接著男子笑請馬尾妹示範扣釦子，只見馬尾妹低頭一邊做出動作一邊喊「扣釦子我自己是看不到的阿，一定要照著鏡子」。男子稱沒看清楚，請馬尾妹再示範一次，下秒男子笑喊「我看見了，很棒，看得很清楚」。

最後，男子請馬尾妹第三次示範，怕大家看不清楚，但對方害羞表示「現在沒釦子怎麼示範？」接著雀躍地跳動了幾下，男子開心喊得「好，很好」。

影片曝光後掀起討論，網友一秒就認出，該名爆乳馬尾妹就是網美「艾瑪」，IG擁有13萬粉絲追蹤，常常分享大尺度的生活照。網友們表示，「都在看車燈，什麼什麼扣」、「這個故事，不知不覺聽了好多遍」、「一個故事要聽五小時知道嗎」。


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