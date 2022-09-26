他一句留言被當「小琉球檢舉達人」　遭人恐嚇：回島就撂人打你

▲小琉球近年成為國內熱門的旅遊景點，但島上交通事故或交通違規件數也因此攀升。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

網搜小組／趙蔡州報導

屏東離島小琉球近年成為國內熱門的旅遊景點，不過也因為登島旅遊的人數增加，交通事故或違規事件也頻頻發生。一名網友日前在臉書表示，有檢舉達人在小琉球出沒，提醒鄉親出門務必戴安全帽，並引發其他網友揚言要肉搜，結果害到一名無辜路人慘遭炎上，甚至接到恐嚇電話。

事件起因於一名女網友在臉書社團「小琉球聯盟」發文，表示她的家人日前騎車外出時，由於一時疏忽未戴安全帽，結果被人檢舉開罰，「提醒琉球鄉親們，檢舉達人在小琉球神出鬼沒跟拍，出門請帶上安全帽，免得收到罰單」。貼文一出立刻引發網友熱議，甚至有人揚言「揪出他來」、「消滅蟑螂」等語。

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▲男網友表示，自從他針對安全帽事件留言後，就接到電話恐嚇，要他別回去小琉球。（圖／翻攝自臉書）

其中有一名男網友留言「戴安全帽不就好了」，因此被懷疑是檢舉達人，雖然他努力解釋他不是檢舉達人，自己甚至不在小琉球長住，失去理智的網友們仍不放過他。男網友25日表示，自從他留言後，「接到電話恐嚇，要我別回去小琉球，不然要撂人打我」、「我的家人朋友被騷擾」，

男網友直言，「如果我有檢舉任何人，有證據我隨時奉陪，如果沒有，那麼這個恐嚇的人是抱何心態」、「可以污衊檢舉都是我拍的，可以恐嚇別回去小琉球，小琉球人的格局及氣度有那麼不堪嗎，有一說一，有二說二，就這樣也會有人身安全疑慮？」

屏東警方表示，小琉球今年1月至9月份發生交通事故比去年增加近1倍，為了維護琉球鄉交通秩序、預防交通事故發生及酒後駕車等情事，決定提升執法能量，今年至今整體加強交通執法件數計650件，其中機車駕駛人未戴安全帽552件最多，取締告發酒駕則有12件。

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