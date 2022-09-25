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0+7來了！入境免居隔　2.4萬間防疫旅館面臨退場「業者喊補助」

▲小鹿文娛集團旗下目前共有5間防疫旅館。（圖／小鹿文娛提供）

▲防疫旅館面臨轉型。（資料圖／小鹿文娛提供）

記者李姿慧／台北報導

國境將開，入境檢疫0+7新制最快10月13日上路，旅客入境免居隔，讓國內2.4萬間防疫旅館面臨退場，指揮中心與觀光局預計明天(9/26)將開會討論相關配套。旅館業者疾呼政府應盡速公布配套，讓業者有時間因應；也有業者要求政府給予補助協助轉型。

今(111)年春節入境高峰，國內防疫旅館一度高達3.2萬間房，隨著入境檢疫措施逐步鬆綁，日前防疫旅館已出現一波退場潮，8千多間房已轉型為一般旅館接待觀光客，防疫旅館目前為2.4萬間房間。

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由於入境0+7措施最快10月13日將上路，入境旅客免居隔，只須採7天自主防疫管理，不但可以回家，也能選擇住一般旅館，讓防疫旅館需求大減，指揮中心與觀光局預計明天將開會討論防疫旅館政策檢討及相關配套指引，以及是否保留部分防疫旅館協助確診者隔離，也讓業者有時間退場轉型一般旅宿。

▲王朝大酒店已有近40年歷史，在4月初卸下防疫旅館任務後，4月中旬回歸一般酒店營運，今（1日）曝光全新裝修完成的現代風格大廳、尊爵客房。（圖／王朝大酒店）

▲王朝大酒店4月初卸下防疫旅館任，回歸一般酒店營運，並全面裝修。（資料圖／王朝大酒店）

中華民國旅館公會全聯會理事長洪崇元則表示，旅館業者目前都不知道未來國境開放時的相關配套，仍待觀光局與指揮中心開會後公布，呼籲政府應盡速提早公布，不是每次時間快到才講，讓大家有充裕時間做準備。

洪崇元說，防疫旅館在依據縣市政府規定清消和做相關更新後，就可以轉回一般旅館，未來雖然國境開放，國人入境後可以回家，但外籍移工入境後，工廠等宿舍難有一人一室，研判外籍移工或國外旅客仍有防疫旅館需求，盼政府盡速公布細節，業者才能知道未來怎麼走。

中華民國觀光旅館公會理事長蕭景田說，如果10月13日0+7上路後，等於整個開放了，入境旅客不用居隔，影響最大的就是防疫旅館，要回歸一般旅館正常營運前，要清潔和消毒外，人員、餐飲和服務等配置要重新思考和調整，以前餐飲只要把送餐盒到房間，現在要重新啟動餐廳和開桌，重製內部工作很繁複，人力需求也會增加，缺人不是馬上可以找到人，若一下子那麼多業者要退場，防疫旅館要如何度過過渡期，還沒看到配套措施。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往加強型防疫旅館視察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲防疫旅館面臨退場。（資料圖／花蓮縣政府提供）

蕭景田說，防疫旅館轉型一般旅館，不是只有消毒工作，還有繁複的內部工作以及人力配置調整，若要花上2個月轉型，對業者將有影響，希望政府能給予協助和補助，讓防疫旅館能順利轉型回到一般旅館。

在北市有5間旅館、新北市也有5間旅館的新北市旅館公會理事長曾美絹表示，因政府還沒公布相關細則，業者還在觀望，但北市要求防疫旅館業者要提早1個月申請退場，最近中央才公布10月13日可能上路，業者根本來不及因應，新北則提早10天提出退場申請就可以了，呼籲北市應該要改變，不然業者來不及。

▲▼樂逸文旅自防疫旅館功成身退，豪砸500多萬換新裝。（圖／記者許宥孺攝）

▲已有防疫旅館退場並重新裝潢接待觀光客。（資料圖／記者許宥孺攝）

曾美絹說，防疫旅館退場時要至少需要1個月時間維修，包括地毯、壁紙、窗簾等，都要重新更新處理，希望細則趕快出來，讓業者知道要怎麼配合，退場也要給業者時間點，不要像北市還要提早1個月申請，會不及因應，也呼籲政府應針對防疫旅館退場給予補助協助清消和更新設備。

觀光局表示，與指揮中心討論後，指揮中心也會對外說明相關細則；此外，之前已有業者依據退場機制陸續退出，對曾參與過或堅持到最後一刻的旅宿業者願意加入防疫旅館很感激，觀光局未來將持續推動疫後旅遊安全和永續，已擬定相關疫後新常態生活規劃，針對無接觸服務和數位化等等，都會從這方面輔導協助業者。

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