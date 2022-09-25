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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎盛情邀一起坐下吃飯…司儀真信了　隔天新娘翻臉

新郎盛情邀一起坐下吃飯…司儀真信了　隔天新娘翻臉不付錢：桌飯比尾款貴

▲新人不付尾款。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名司儀在主持完婚禮後，被新郎盛邀一起坐下來吃飯，沒想到之後要和新娘收取尾款時，新娘竟以「一桌菜都比尾款貴多了」為由扣除費用，讓他相當傻眼。司儀嘆氣，「我主持了也快近千場婚禮，也沒有想到說一定要去請示新娘說能不能吃。」

根據陸媒《九派新聞》報導，浙江省寧波市一名萬姓司儀日前在主持完婚禮儀式後，被新郎盛情邀請吃飯，結果婚禮結束後聯繫取尾款，新娘卻以「一桌菜都比尾款貴多了」堅持不付錢。從對話中可以看見，新娘嗆，「昨天你們不是在我們的其中一桌準備席吃飯？我不知道事情經過，但當時新郎喝了酒，腦子已經不清楚了，你不應該拒絕或詢問我的意見嗎？」

新郎盛情邀一起坐下吃飯…司儀真信了　隔天新娘翻臉不付錢：桌飯比尾款貴

▲新娘認為，新郎酒醉腦子不清楚，司儀應該要先來問她。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

萬姓司儀嘆氣，「婚禮之前溝通的時候，新人有問我要不要備飯，我說不需要準備，婚禮儀式結束後，新郎特別盛情邀請一定要吃，我主持了也快近千場婚禮，也沒有想到說一定要去請示新娘說能不能吃。」目前新人沒有回應，尾款也沒有給。

消息曝光後，不少人留言直呼「不至於這麼斤斤計較吧，何況新郎都開口邀請了」、「搞笑，看來這新郎地位是太低了」、「這麼窮為什麼要結婚啊，估計這輩子都不可能過得好了」、「摳門」、「新娘這格局，以後結了婚日子也不好過」、「這麼摳幹嘛還要司儀，直接洞房就行了」。

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