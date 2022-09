俄軍疑似使用化學武器「氯化苦」　可被皮膚吸收戴防毒面具也沒用

▲俄軍疑似使用化學武器K-51 氯化苦(三氯硝基甲烷)手榴彈。(圖/翻攝自twitter/@nexta_tv)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭武裝部隊「南部作戰指揮部」稱,遭到俄羅斯入侵者將裝有有毒物質的容器,投擲到烏軍的戰鬥位置上,可能是 K-51 氯化苦(三氯硝基甲烷Cl₃CNO₂)手榴彈。沒有造成人員傷亡。

根據PTT軍武板(Military)的鄉民介紹,這種手榴彈內部裝的是一種叫做氯化苦的物質,過去被普遍拿來當做一種強力的催淚劑,可以被皮膚吸收,所以即使戴了防毒面具也會受到影響,這物質如果濃度太高的話還是會致命。

According to the Operational Command South of the Armed Forces of #Ukraine, the #Russian invaders dropped containers with a poisonous substance on the combat positions of the AFU. Probably a K-51 chloropicrin grenade. There were no casualties. pic.twitter.com/x6vQCCBUJn