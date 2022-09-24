俄軍疑似使用化學武器「氯化苦」　可被皮膚吸收戴防毒面具也沒用

▲俄軍疑似使用化學武器K-51 氯化苦（三氯硝基甲烷）手榴彈。（圖／翻攝自twitter／@nexta_tv）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭武裝部隊「南部作戰指揮部」稱，遭到俄羅斯入侵者將裝有有毒物質的容器，投擲到烏軍的戰鬥位置上，可能是 K-51 氯化苦（三氯硝基甲烷Cl₃CNO₂）手榴彈。沒有造成人員傷亡。

根據PTT軍武板（Military）的鄉民介紹，這種手榴彈內部裝的是一種叫做氯化苦的物質，過去被普遍拿來當做一種強力的催淚劑，可以被皮膚吸收，所以即使戴了防毒面具也會受到影響，這物質如果濃度太高的話還是會致命。

According to the Operational Command South of the Armed Forces of #Ukraine, the #Russian invaders dropped containers with a poisonous substance on the combat positions of the AFU. Probably a K-51 chloropicrin grenade. There were no casualties. pic.twitter.com/x6vQCCBUJn — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022

其他網友也在推文中回應表示，「這是在示警不是不敢用大的嗎」、「俄羅斯鎮暴彈濃度太高能殺死人，感覺沒毛病」、「看來是要逼美國研發出電磁砲了」、「各種爛招準備出籠...烏克蘭要小心謹慎一點」、「相反的問,會不會是正規手榴彈打光、要用鎮爆彈啊這看起來比較像是鎮暴用的...」。