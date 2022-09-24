美國情報：普丁下令「不准撤出赫爾松」　放棄挽救俄軍性命

▲俄羅斯總統普丁下令，不准俄軍從赫爾松撤出。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國的情報顯示，俄羅斯總統普丁對烏克蘭戰爭的戰略規劃，介入更加直接，包括拒絕前線指揮官提出，從赫爾松撤退的要求，理由是赫爾松對烏南戰局至關重要，但事實上現階段的情勢，還允許俄軍從赫爾松有秩序撤出，並且可以挽救多數士兵的性命、保全裝備的完整性。

根據《紐約時報》報導，美國的情報官員指出，普丁最近幾周對戰爭的介入更加直接，尤其是拒絕從赫爾松撤退的請求，因為這樣的撤退等於是在一個月內，交給烏克蘭2次重大勝利，也是再一次公開羞辱普丁在戰爭中的失敗。

▲烏軍若是反攻赫爾松成功，將是普丁在一個月內遭遇2次重大挫敗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）

赫爾松是俄羅斯入侵烏克蘭後，第一波被佔領的主要城市之一，目前赫爾松的首府還在莫斯科的掌控之下，若被烏克蘭奪回，將會視為是澤倫斯基的重大勝利。

美國官員還指出，普丁拒絕從赫爾松撤軍，也導致俄軍隊士氣低落，他們的補給線大多被切斷，他們似乎相信自己可能會被烏軍困住。

美軍參謀聯席會議主席密利（Mark Milley）23日表示，「現在進行全面評估還為時過早，但我很清楚，戰略主動權已轉移到烏克蘭人身上，不過前方還有很長的路要走」。