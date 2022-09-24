世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

▲國際美容化妝品展盛大舉行，台南藝群醫學美容集團王正坤醫師（左2）旗下的知名品牌Dr.藝群保養品展現創意，擺設「大槌王遊戲機」，民眾用力敲大槌得高分，就可以領取藝群保養品當作獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北國際美容化妝品展於台北世貿中心一館盛大舉行，9月23日至26日吸引眾多美妝廠商與愛美民眾共襄盛舉，台南藝群醫學美容集團旗下的知名品牌Dr.藝群保養品展現創意，擺設「大槌王遊戲機」，民眾用力敲大槌得高分，就可以領取藝群保養品當作獎品，民眾不分男女老少，各個躍躍欲試，帶動現場歡樂氣氛。

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台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，也是藝群醫學美容集團董事長、企管博士與皮膚科專科醫師，王正坤指出，疫情逐步平穩改善，政府準備開放邊境，民眾恢復以往的歡樂生活。保養品、醫美、美妝、美甲的眾多廠商聚集在台北世貿中心，準備好好讓民眾享受一場美麗之旅。新冠疫情延燒肆虐全球逾兩年，各家企業面對這難以捉模的黑天鵝，亟需提升自我企業的應變能力，展現企業韌性，才能戰勝全球經濟迷霧。面對解封，企業無不摩拳擦掌，迎接民眾大量消費的經濟活動。

王正坤師表示，目前該集團旗下有10家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所分布在人口密集的台北、台中、台南以及高雄，並持續展店擴點中，擁有數百萬人次的患者。Dr.藝群保養品目前在全台1300家實體美妝門市銷售，藝群保養品於各種通路屢屢獲得銷售佳績，這次參展美容展，要讓粉絲享受「極致呵護、平價奢華」的保養品生活饗宴。

藝群保養品於台北世貿中心擺設「超給力」大槌王遊戲機，讓民眾出力敲大槌來換取保養品，民眾紛紛排隊，高高舉起大槌，用力敲大槌，很多年輕女孩、上班族、媽媽族、甚至70歲以上的銀髮族都玩得非常開心，好玩又好買，吸引大批粉絲以及民眾一顯身手。