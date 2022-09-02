屏東縣乾電池回收月「好禮鬥陣抽大獎」　上百據點供民眾做環保

▲屏東縣9月乾電池回收月 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局於9月1日至9月30日推出「回收換好禮 鬥陣抽大獎」活動，結合屏東縣33鄉鎮市公所、村里資源回收站、大專院校、家樂福量販店及部分社區大樓，有近百處據點供民眾回收兌換，一般日常使用的廢乾電池都可以參加回收活動，回收越多換越多。拿到宣導品別急著離開，拍照上傳「幸福南國 回收綠生活」粉絲專頁並留言，還有機會抽大獎(活動詳情可掃描海報QR Code)。

環保局表示，由於廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，經由妥善回收，可回到產業製程循環再利用；但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至污染環境。

電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用了，民眾還可以先「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等低耗電產品繼續使用，殘餘電力也不浪費。而待電池電力耗盡，再將廢乾電池進行回收，才算是真正的物盡其用。

屏東縣電池回收管道相當多元且方便，如販賣業、資源回收商、村里社區資源回收站或交由鄉公所資源回收車回收等；另外環保局在屏東市崇仁國宅前設置的智慧電池回收機，回收乾電池還可累積點數換小北百貨、迷客夏、foodpanda等商家折價卷