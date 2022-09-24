安倍國葬倒數3天！耗資16.6億　日本人狂問：怎會比女王葬禮還貴？

▲英國女王伊莉莎白二世與日本前首相安倍晉三的國葬儀式相繼於近日舉行。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國已故伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）國葬儀式盛大，共近2000人出席，包含500多名海外政要、王室成員，英媒估計女王國葬費用約800萬英鎊（約13億日幣）。日本政府下周二（27日）將為前首相安倍晉三舉行國葬，預計斥資16.6億日幣，引發日本民眾質疑「安倍國葬怎麼會比女王國葬花費更多」？

根據BBC報導，儘管女王國葬的實際花費並未公開，但英國《每日鏡報》估計約為800萬英鎊，相當於約13億日幣。日本「光文社週刊誌」（Smart FLASH）的一篇報導點出，政府公布的安倍國葬預算總額高達16.6億日幣，引發網友批評，還有人推文表示，「英國沒有中間業者，日本真是垃圾啊……我哭了。」

▲倫敦當局估計將近100萬人來到首都街頭，觀看女王國葬。（圖／路透）

BBC指出，許多日本民眾預測安倍國葬的實際成本將超出預算，因為過去舉辦的2020東京奧運最終耗資超過150億美元，大約是最初預算的2倍之多。如同上述推文，部分日本網友認為，英、日國葬費用差異在於，日本舉辦大型活動時會有中間的外包業者。

總部位於東京的活動企劃公司「ムラヤマ（murayama）」被揭露是唯一的投標廠商，也因此單獨承包了價值1.76億日幣的標案，而這家公司正是安倍生前被批評資訊不透明的「賞櫻會風波」的主辦廠商。儘管首相岸田文雄和官房長官松野博一接連否認圖利特定廠商，仍讓日本人民感到震驚與質疑。

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▲安倍晉三國葬爭議不斷。（圖／路透）

另外，許多日本民眾也提出，英國女王國葬只邀請各國現任領導人，但參加安倍葬禮的是大多是前任領袖。報導稱，約16.6億日幣的安倍國葬預算中，半數將用於加強安保，約3分之一將用於接待外賓，在下周二國葬前將有來自217個國家的700位外賓陸續抵日會見岸田文雄，包含美國副總統賀錦麗、澳洲總理艾班尼斯與印度總理莫迪，為期3天的日程被稱為「弔唁外交」。

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▲日本民眾上街反對安倍國葬。（圖／路透）

日本《共同社》近日一項民調顯示，有超過75%受訪者認為日本政府在國葬上的花費太高。安倍晉三是第2位享國葬待遇的首相，上一位是55年前逝世的吉田茂，當時國葬費用約1800萬日幣，約等於現今的7000萬日幣，對比安倍的16.6億日幣仍相當低。批評人士認為，在日本面臨數十年來最嚴重的通膨之際，這些政府開銷不如拿去補助低收入戶。

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