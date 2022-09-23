台大物理系登上NHK！量子技術有望接替半導體　成下個護國神山？

▲台灣大學物理系。（圖／翻攝自台灣大學物理系）



文／劉煥彥／今周刊

為何日本NHK特地來台，採訪台大物理系？

時間回到2005年11月，時任台灣大學物理系主任張慶瑞推動的「台大物理文物廳-原子核物理」，在集合眾人努力一年多後，終於在台大校總區二號館正式亮相。

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這個文物廳重現了早在1934年，由時任台北帝國大學物理講座教授荒勝文策，在今天台大二號館同一地點，以自行打造的直線粒子加速器創下亞洲史上第一次、全世界第二次的核分裂實驗場景。

1934年的這個成就震驚了日本科學界，不僅使荒勝被京都帝國大學延攬回日教學，也種下了日後荒勝為日本海軍秘密研製原子彈的種子。

2020年，日本NHK為了配合以荒勝文策為背景的電影《太陽之子》（太陽の子），製作了兩集特別節目，並特別為此來台採訪台大物理系，包括拍攝台大物理文物廳內展示的當年原尺寸同型加速器，及專訪張慶瑞教授。

1934年由荒勝文策在台北帝大（日後的國立台灣大學）創下的亞洲首次核分裂實驗，在86年後把原子彈技術、台灣及台大物理系，全都連結在一起，還登上了NHK報導。

1934年他在台北帝大劃時代實驗 成為日本戰時原子彈起源

從1918年一次世界大戰結束，到1939年二次大戰的歐戰開打這20多年，是近代物理發展的黃金時期，特別是量子物理中的原子核物理研究，更在歐美多個知名實驗室及科學家努力下，在此時奔向巔峰。

1932年4月，英國劍橋大學Cavendish實驗室的考克饒夫（J.D. Cockcroft）及瓦爾頓（E.T.S. Walton），以三年多自力開發的高電壓直線加速器，完成了人類史上第一次以人工加速的粒子，來撞擊原子核的實驗。

這型直線粒子加速器從此冠上了兩人的名字，考克饒夫及瓦爾頓也因此獲得1951年諾貝爾物理學獎。

曾在英國Cavendish實驗室深造的荒勝文策，1932年得知上述科學突破後，帶領在台北帝大的助教授太田賴常、助手木村毅一及植村吉明，在物質條件不如歐洲及日本本土的情況下，打造出同型加速器，並於1934年7月成功做出與英國一模一樣的實驗，也是亞洲第一次的原子核撞擊實驗（核分裂實驗）。

荒勝文策因此在日本學術圈及科學界名聲大噪，並於1936年應聘至京都帝國大學任教，在該校建立核物理實驗室及直線加速器，這些經歷都使日本海軍在太平洋戰爭爆發後，找上荒勝開發日本自己的原子彈，雖然最後因種種因素未能成功。

戰後台大物理系成立 與原子時代大有關係

1945年8月，美國以兩顆原子彈結束了太平洋戰爭及二戰，世界各國領袖莫不驚嘆於原子科技的力量，其中包括中華民國政府及當時中國領導人蔣中正。

根據台大物理系說明資料，蔣中正任命浙江同鄉、京都大學物理系畢業的戴運軌，參與接收台北帝國大學。1946年戴運軌來台，成立了台大物理系，並在留台的原荒勝團隊成員太田賴常及多位本地技師協助下，設法重建與戰前相同的直線粒子加速器，終於在1948年5月成功再現與1934年完全一樣的原子核撞擊實驗。

張慶瑞日前接受《今周刊》專訪時說：「蔣中正（國民政府）來了之後，馬上把這個重新建立起來，當時台大有一半電力在支持這個實驗室。」

「台電大樓為什麼蓋在台大門口？因為（台大物理系的原子核實驗室）要用電。」

不過，這段輝煌歷史在1980年代後逐漸被大家遺忘，直到2004年，時任台大物理系主任的張慶瑞，在歐洲大學重視科學文物的啟發下，決定重現這段歷史，把攸關台北帝大及台大物理系初期的這段歷史，以物理文物廳的方式，在二號館原址展現給大家看，最後在2005年11月正式亮相。

2020年NHK來台 探訪日本原子彈起源與台灣關聯

但張慶瑞萬萬沒想到，2004~2005年的起心動念，讓他在2020年登上了日本NHK的特別節目。

在名為「原子の力を解放せよ〜戦争に翻弄された核物理学者たち〜」的特別節目中，NHK來台拍攝了台大校園、物理系教室，並在物理文物廳內、體積龐大的原尺寸直線粒子加速器前，專訪了已卸下系主任職務的張慶瑞，想了解荒勝文策與台大物理系之間的關係及歷史。

回憶兩年前這段往事，張慶瑞認為，若不是有荒勝文策的連結，「NHK在（日本）全國聯播台灣這樣新聞，幾乎是不可能的」。

「當時如果不當機立斷，在空間、經費都缺乏下，排除萬難啓動。現在即使有足夠經費，若沒有許雲基老師，與不計名利的老技師周木春、林松雲及許玉釧協助，是不可能完成的。」

他也覺得，20年前那時「沒有人知道這個歷史，也沒有人重視。突然變成日本焦點，證實我對事情判斷有足夠前瞻與未來性。」

「就像現在推量子，梧高鳳必至、花香蝶自來。」

台積電公開點名量子技術 鴻海更成立專門研究所

現年65歲的張慶瑞，卸任台大物理系主任多年，也已不是系上專任老師，但仍在物理學界及產業界活躍，因為他投入了全新「戰場」；量子技術。

他現任中原大學物理系講座教授，以及該校量子資訊中心主任，並創立了台灣量子電腦暨資訊科技協會，也擔任協會理事長。

台積電董事長劉德音2019年就公開點名，台積在量子運算不會缺席。美國、歐洲、中國及台灣都投入龐大資源開發量子技術，美中兩國更將量子技術的研發都推升至國家策略層級。

2019年10月紐約時報報導，微軟、英特爾、IBM和Google已多年投注大筆經費研發量子技術，近年中國也投資4億美元成立國家量子實驗室，已申請的量子專利數量幾乎是比美國多出一倍。

我國科技部（現更名為國科會）在2018年也宣布，每年投入7000萬元支持大學與研究機構開發量子電腦技術。

在國內產業界最引人注意的，就是2020年6月鴻海董事長劉揚偉宣布成立的鴻海研究院，其中就包括量子計算研究所。

身為鴻海研究院諮詢委員的張慶瑞當時指出，量子科技發展快速，但綜觀國內大企業，尤其是準科研領域方面的長期投入，很少有如此前瞻願景，而鴻海研究院投入的幾個研究方向，都是全球未來發展方向，極具前瞻性。

「量子電腦200秒可以做的事情，古典電腦要花一萬年！」

量子運算到底有多威？

張慶瑞說明，目前以0與1之間轉換為運作基礎的古典電腦，速度完全無法與量子電腦相比。「Google告訴你，量子電腦200秒可以做的事情，古典電腦要花一萬年！」

他也認為，儘管現階段量子技術還不成熟，「運算速度快，惟錯誤率仍高」，但根據他個人觀察及美國科技業界估計，量子技術很可能在2025~2030年進入興盛期，屆時「量子霸權」、「量子技術的商業應用就會大量出現」，最可能先出現的應用領域是金融投資、藥物研發、材料研究，以及城市的大數據管理等。

目前半導體產業及技術是台灣的護國神山（或群山），張慶瑞認為量子技術極可能在5~10年後成為顯學，但不至於取代半導體，而比較是兩者互補。

「Nvidia的黃仁勳（創辦人暨執行長）兩年前就說，Nvidia不會發展量子電腦，而要發展超級電腦及量子電腦的介面。未來的電腦，將是量子電腦與現代（古典）電腦結合的東西。」

「很多人有迷思，以為台灣半導體做得好，量子也可以做得好」

如果這是量子技術的遠景或願景，台灣憑藉在半導體技術的實力，在投入量子技術上有什麼優勢？

張慶瑞說明，「現在的半導體技術對於微小化的幫助很大，但很多人有迷思，以為台灣半導體做得好，量子也可以做得好」。

「這其實不能畫等號，為什麼？量子電腦需要在低溫環境（現有技術是在攝氏零下200多度），但半導體到了低溫就是絕緣體，所有功能都會消失。」

「我們習慣的設計參數都是在室溫，但量子技術都是在室溫以下，設計參數不一樣，這些在台灣都沒有處理。」

台灣投入量子技術研發 「一定要有政府力量進來」

張慶瑞也認為，台灣如果不想在十年後的全球量子大競賽落於人後，不僅現在就要投入資源、開始培養年輕一代的技術人力，而且一定要有政府力量進來，因為從美國、歐洲到中國都是如此，台灣光靠企業力量不足以成事。

「我最近在科普的演講常常這麼講，台灣55歲以上的人，其實不用學（量子技術）了，因為5~10年後這些人都退休了，但20歲以下的，大概一個都跑不掉。」

「不管你在哪個領域，（量子技術）只是用多用少而已。你在（政府階層）決策的位子，你不信這個，下一代就沒有競爭力。」

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