608萬人染疫「死亡率降到萬分之16」　羅一鈞：BA.5重症較少

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增3萬9769例本土病例，較上週同期下降4%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年病例累計608.5萬例，其中9889例死亡，本週全年齡層致死率為萬分之0.16，較前幾週再下降萬分之一百分點，也是繼8/26致死率萬分之18，時隔一個月再出現明顯下降。

羅一鈞表示，死亡率下降主要反應在長者致死率趨穩定，尤其是90歲以上族群，致死率從上週的7.35%降至7.25%，主要與各機構持續進行快篩有關。不過，後續仍要持續觀察此波BA.5疫情是否造成重症死亡率降低，目前統計趨勢來看是有可能的關聯性存在。

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▲指揮中心9/23公布本土病例分析及年齡層統計。（圖／指揮中心提供）

2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，個案居住縣市分布為新北市2,251例、臺北市1,203例、臺中市1,084例、高雄市1,002例、桃園市821例、臺南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。