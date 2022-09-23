快訊／本土+39769！新北市增8525例最多　各縣市病例分佈曝

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布新增3萬9769例本土病例，較上週同期下降4%。今日剩9縣市病例破千，六都通報病例數仍以新北市增加8525例居冠，其次依序為台中市5177例、台北市4533例、桃園市4153例、高雄市3421例、台南市2509例。

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之39,769例本土病例，為18,246例男性、21,503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,525例)，臺中市(5,177例)，臺北市(4,533例)，桃園市(4,153例)，高雄市(3,421例)，臺南市(2,509例)，彰化縣(2,005例)，新竹縣(1,069例)，屏東縣(1,056例)，新竹市(934例)，苗栗縣(928例)，宜蘭縣(914例)，雲林縣(895例)，南投縣(723例)，嘉義縣(666例)，基隆市(659例)，花蓮縣(573例)，嘉義市(417例)，臺東縣(344例)，金門縣(150例)，澎湖縣(93例)，連江縣(25例)。

▲指揮中心公布9/23確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計17,458,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,278,230例排除)，其中6,172,769例確診，分別為33,361例境外移入、6,139,354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，個案居住縣市分布為新北市2,251例、臺北市1,203例、臺中市1,084例、高雄市1,002例、桃園市821例、臺南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心9/23公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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