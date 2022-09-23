靈鷲山四期教育近千人報名課程　百位學員課間學習線上相聚

文／賴芃縈

▲淨華法師讚嘆三位分享學員也鼓勵現場所有與會者





2022下半學年靈鷲山教育院開辦了「四期教育」基礎《皈依三寶》、【阿含期】初階《初轉之法》及新登場的【阿含期】進階《無我之道》三門課程，欲報名《無我之道》課程者，必須完整上過《初轉之法》才具備報名《無我之道》的條件，儘管門檻不低，從7/6開課至今兩個半月，學員已有近千人報名三門課程，昨日9/21第一場「與法有約我要請法」活動，海內外學員聚集上百人參與，而新進學員分享學習初心，認真準備的精進態度感動全場，鼓舞了與會學員參與的熱誠，並且頻頻在留言板道出感謝。



學員分享三門課程學習心得



《皈依三寶》學員蔡維帆師姊分享，因家人往生，得知靈鷲山舉辦水陸法會因而結緣，上了《皈依三寶》的課程，學習到佛法就在一切人、事、物的生活中，若將佛法運用到生活中的每件事，便不會讓強大的「自我」與周遭衝撞，而留下不愉快的遺憾。通過學習反省自己因身語意所犯下的缺失而後悔不已，往後必更加覺察自己的起心動念，不論順境或逆境，都是因緣聚合來成就自己的功課。

《初轉之法》學員陳玉雲師姊分享，自己學佛是漸進式的，從過去聽朋友家人分享，而參加課程後，理解了自己心裏的無名和障礙，在行住坐臥中有深刻的體悟，所學習的這些法教，可以讓自己更平心靜氣、更安定、更從容。在聽聞朋友有苦難時，因為自己已經上過課程，所以有十足底氣和信心分享所學所知，朋友因此也報名上課，並且將佛法運用在生活上，看著友人的進步而漸漸離苦，這點是令自己最感到欣慰的事情。

《無我之道》學員詹秉程師兄則分享，從學習課程上到「五取蘊」和「緣起法」時，所有的喜怒哀樂都是自己給的，像自己之前花了一萬元買樂透，沒有中獎氣得要死，仔細想想就是自己貪念太重，太晚起床於是大腦下達命令趕快，弄得自己心浮氣燥，感覺所有的意念根本就是來自於自己，從課程所學習的，全都可以應證到生活中，獲益良多。

學員們用心分享的隻字片語，將想要表達的內容紀錄在筆記紙上的點點滴滴，以及感謝給予機會將自己所學分享與周遭的樸質誠懇，言談間的情感波動深刻打動人心。



▲三位學員皆以手寫稿的方式打演講草稿。



<我要請法>問題貼近時下現況

本次<我要請法>法師QA單元中，學員提出的問題五花八門，應有盡有，例如：



1.這幾天地震很厲害，在那個當下還是非常緊張或被驚嚇，面對無常知道了「苦諦」，但我要如何運用四聖諦、八正道，讓自己安心呢？

2. 皈依三寶後，我知道為何要恭敬三寶，也喜歡供養三寶。但看到新聞報導有人打扮成出家樣貌去托缽，這讓我對於不熟悉的出家人有了疑心，又擔心沒有供養給真正修行的出家人，請問我該如何是好？

3.佛陀教導解脫的智慧，要如實觀照到無常、 苦、 無我這「三相」。當我確診時，全身疼痛又咳的快要死，我真的可以深刻的觀照到無常和苦，但我不知如何去觀照到 「無我」？還是有一個我非常痛苦阿！

授課法師們使出渾身解數，淨華法師和寶祥法師精闢地深入淺出為學員解惑，在聽聞所有解答後，在座茅塞頓開，法喜充滿，本次與法有約內容相當精采，今後將陸續在慧命成長學院臉書分享，敬請關注。



淨華法師的叮嚀與鼓勵

最後靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師鼓勵學員，兩三年的疫情，整個台灣頻繁發生地震狀況，也包含整個地球、世界戰爭的因緣，森林火災，大自然無常的變化，地球清楚示現世間無常的道理，佛弟子要特別能夠體會人身的難能可貴，尤其有因緣來學習佛法的大家，更是稀有珍貴，不知道是幾世來的善根努力，才能有今日的善緣福報，聚集一堂聽聞佛法，並特別要讚嘆三位學員的分享，他們不僅精進聽聞，精進思惟佛法，並且實際付出行動做出改變，透過自身的努力，找到對法的信心，還能自覺覺他幫助友人，他們是最好的法的見證，所有的法，都必須透過自己的實做修持，才能成為自己的東西，能看到眾生的苦，才能知道自己能夠供養或給予的是什麼。

▲寶祥法師超精彩的精闢解說







▲上百名齊聚一堂專心聆聽分享。





這場精彩的「與法有約我要請法」，八十分鐘的請法活動，學員與法師的用心經營，讓參與過程的每分鐘都充滿法喜。四期教育三門課程，還沒報名上課嗎？

■2022四期教育最新課程訊息(打開即可報名) : https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html

■認識更多四期教育 https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/