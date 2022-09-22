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瘋電影／三千年的渴望　精靈講故事拜託你許願

文／賴賴

▲▼三千年的渴望。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

要觀賞這部電影，如果不是喜歡深度思考的觀眾，最好先做點功課再來看，免得看不懂，電影想要表達的內涵非常深奧，以故事帶故事，又用虛實間的效果來刺激思考其中所設定的目的，非常微積分的一部電影，看到卡司便可以感覺到這肯定是內涵深厚的佳作，尤其是這位喬治米勒導演，所製作的作品從不重複且豐富創意。

當你有機會檢到一個神燈，你會許下什麼願望，是很通俗的設定，而偏偏編劇讓這位專門研究敘事故事的學者撿到，她就是不許願，於是精靈開始說故事，電影非常繁瑣且破碎，其實觀賞得還滿吃力的，尤其是故事內容的起承轉合也非常隨興，這真的是一部相當燒腦的電影，但其實要表達的是人類對故事的依賴，以及故事之於人類的重要性。

許多教條我們聽不進去，但是透過故事的反思，你理解了原來人性脆弱、無奈與堅忍，即便是神也需要人的合作才能成為萬能的神，這樣的題材非常少見且難以表現，而擅長視覺的導演，以華麗豐富飽滿的美術設計，讓每個故事的影像都充滿神話感，就是一部要做功課再去看的電影。


片　　名：三千年的渴望
英文片名：Three Thousand Years Of Longing
類　　型：愛情、奇幻、劇情
上映日期：2022-09-02
片　　長：01時48分
導　　演： 喬治米勒(George Miller)
演　　員： 蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton) 、 伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)
國　　家：澳大利亞、美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

艾莉西亞·賓尼（Alithea Binnie）是一位孤獨的英國學者，她偶爾會被攸關惡魔的奇異幻覺所困擾。某次在前往伊斯坦堡的旅行期間，艾莉西亞買下了一個古董瓶子，意外釋放了一個被困在裡面的精靈 。精靈向艾莉西亞提出要實現她三個願望的機會，只要每一個都是發自她內心的願望，但艾莉西亞認為願望是騙人的，指責精靈是個騙子。作為對她的指控的回應，精靈繼續向她講述了他過去的三個故事，以及他最終是如何被困在瓶子裡的經過。

精靈講述的第一個故事是攸關示巴女王、他的表弟和情人被所羅門王求愛情故事，他將精靈囚禁在瓶子裡，以求留住示巴。

第二個故事以蘇萊曼大帝宮殿中的年輕妃子古爾滕（Gulten）為中心。古爾滕在找到精靈的瓶子後，希望蘇萊曼的兒子穆斯塔法愛上她，同時希望生下他的孩子。然而，穆斯塔法被他偏執的父親謀殺，導致古爾滕拋下精靈棲身的瓶子並逃跑了。儘管精靈試圖追上和拯救她，但最終身懷六甲的古爾滕還是在許下最後的願望之前，便在蘇萊曼的命令下被殺死。

精靈在宮殿裡游蕩了100多年，由於瓶子的隱匿特性，看不見摸不著。與此同時，年輕的王子穆拉德四世和易卜拉欣幾乎發現了瓶子，但他們未能成功打開瓶子。多年後，穆拉德四世參戰，成為一個惡毒無情的統治者，後來死於酗酒。

易卜拉欣成為新的蘇丹，並開始迷戀性感的妃子。其中他最喜歡的寵妃（Sugar Lump）不小心取回了瓶子，於是精靈出現在她面前，拼命地懇求她許願。出於害怕和困惑，這名寵妃希望精靈回到他的瓶子裡，然後把瓶子扔進海裡。

在精靈的最後一個故事中，他講述了一位土耳其商人的年輕妻子澤菲爾（Zefir）的故事，澤菲爾在19世紀中葉取得瓶子後，得到了精靈給予她的願望。澤菲爾首先希望獲得知識，精靈以文學的形式授予知識，然後以精靈的方式感知世界。

儘管精靈對澤菲爾的喜愛與日俱增，而且她現在已經懷上了他的孩子，但他的出現和她新發現的知識，反而讓她變得越來越窒礙難行。精靈願意隨時住在他的瓶子裡，但當他開始回到瓶子裡時，澤菲爾希望忘記她曾經見過神靈的事情，讓他再次被囚禁和不為人知。精靈的最後一個故事觸動了艾莉西亞的內心，她希望精靈和她自己墜入愛河。

之後，精靈和艾莉西亞共同返回倫敦。某日艾莉西亞發現精靈逐漸變得衰弱，得知這是由於城市的手機信號塔和衛星傳輸在與他的超自然生理相互作用時所產生的影響，艾莉西亞用她的第二個願望讓重病的精靈再次說話，為她先前用她的願望拒絕了他們自然墜入愛河的機會而道歉，最終艾莉西亞動用她的第三個兼最後的願望讓精靈重獲自由，使得精靈能夠回來到「精靈的領域」。

艾莉西亞雖然希望再也見不到他，但是恢復正常狀態的精靈在三年後重返人類世界拜訪了艾莉西亞，此後固定在她的一生中定期往返人類世界和精靈的領域探望她。

▲▼三千年的渴望。（圖／yahoo）

▲阿拉丁的神燈辯證了故事對於人類的重要性。

▲▼三千年的渴望。（圖／yahoo）

▲被學者阿姨買去之後，故事便得很生硬。

▲▼三千年的渴望。（圖／yahoo）

▲史上最燒腦的神燈。

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