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夫妻2年沒愛愛「老公寧願看片DIY」　她崩潰：問到像我的錯

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文抱怨，和老公結婚6年，目前已有長達2年沒有性生活，但讓她感到很受傷的是，老公並非沒有慾望，而是寧願看片自己來，也不願意碰她，夫妻倆每2、3個月就會為此鬧得不太愉快，「都是我問他要不要，問到感覺好像是我的錯，我需求很大？」

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO發現老公寧願自慰也不願意碰她。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，和老公結婚6年，前面大約1年半夫妻倆的性生活是正常的，後來卻慢慢減少，變成半年1次、1年1次，目前已經長達2年沒有性生活，兩人也沒有小孩，生活還算寬裕，想去哪裡玩就去那裡玩，可是在外過夜時，她心血來潮想約老公嗨一下，卻總是被拒絕。

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原PO說，更讓她受傷的是，老公並非沒有慾望，而是寧願看片自己來，也不肯碰她，溝通過好幾次，老公再三保證沒在外面亂來或出軌，也不是不愛了，就是單純不想行房，壓力大到不想要，甚至反過來指責她不懂體諒、理解，「但他明明就（是）有慾望的人，我們也沒有分房睡，為什麼就不跟自己的老婆，只要自己來？」

原PO表示，自己大約每1、2個月提問1次，然後夫妻倆每2、3個月就會為此鬧得不愉快，「都是我問他要不要，問到感覺好像是我的錯，我需求很大？」這才想要PO上網問問大家的意見，究竟是自己有問題，還是老公的生理或心理生病了，「還是只剩離婚一途，他去找個不喜歡修竿的老婆，我去找個可以修竿的老公？」

文章公開之後，網友們紛紛留言勸原PO先不要想太多，若不是老公對她沒有感情，那的確有可能是生理或心理方面出現問題，但又不好意思開口，才會造成這樣的僵局，「應該是功能故障，但是自尊心受辱所以不說」、「妳先看一下自己有沒有什麼不一樣，如果妳跟婚前沒太大差異，也有可能是他的身體健康出問題了」；另一派網友則建議，倘若嘗試過各種辦法都沒有辦法改善，原PO也不想繼續過這樣的生活，到時再來考慮是否要離婚，也不算太遲。

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