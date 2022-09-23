王必勝曝今本土增3.9萬！　「下降幅度小」要觀察是否反覆





▲衛福部次長王必勝接受訪問。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期疫情呈現下降趨勢，指揮中心也公布兩階段開放邊境規劃，預計10/13實施入境0+7邊境檢疫措施。指揮中心指揮官王必勝今（23）早受訪透露，今本土確診大概3.9萬，是連續四天下降，是好事情，但看起來下降幅度比較小，會不會反覆是觀察重點。

指揮中心昨（22）日宣布，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今(2022)年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。王必勝昨日受訪也談到，若疫情兩週後有重大反覆現象，不排除「0+7」政策延後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於這幾天的疫情走勢，指揮中心昨日公布國內新增42212例本土個案，比起上週四同日的45629下降6.8%；本週三與週二分別新增病例4.6萬與4.4萬，也都比上週同一天下降。王必勝今早出席國健署活動時受訪透露，今天本土確診大概3.9萬，連續四天下降，不過下降幅度比較小，會不會反覆是觀察重點。

開放入境0+7最快是10月13日，但王必勝曾表示「10月上旬機會不大」，遭質疑說法反覆，讓人民無法信任。王必勝回應，因為疫情有不確定因素，必須一面看疫情發展，一面訂定政策，而他一直以來的說法都是：疫情到高峰而且確定趨勢下降，就開始積極開放。

王必勝坦言日期不容易估，之前說10月上旬機會小，當時看起來疫情滿厲害的，現在預定是10月13日，沒有反覆不一的問題。

外界關心邊境解封，入境改為0+7是否會讓疫情再次升溫？王必勝回應，這要回到當初為何要做邊境管制，是怕有新的變種，現在看起來沒有，且入境確診的量占每天確診1%以下，開放下去對疫情影響沒有那麼大。

▲放寬邊境管理措施。（圖／指揮中心提供）