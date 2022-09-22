幫交易泰達幣引糾紛！ 他緊張報案「被搶300萬」　貪心嫌下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局接獲報案指出，士林官邸旁有輛轎車疑藏有槍械等違禁品，警方立即啟動線上攔截圍捕，於大同區車攔停盤查，范男見狀立刻交出鎮暴槍、鋼珠彈等。警查出，陳姓報案人與范男因泰達幣交易糾紛，陳稱被拿走314萬，並赴派出所提告侵占、背信，另案偵辦。警方偵訊後，將范依違反《社會秩序維護法》無正當理由攜帶類似真槍函送裁處。

全案起源於，陳男委託50歲范男向「網友廠商」收取虛擬貨幣泰達幣314萬貨款，21日下午5時許，2人約在中山區民權西路一家速食店收款，但范男卻未履約交付就開車離去，陳男當場傻眼，更擔心無法對泰達幣貨主交代，當晚6時許，急赴大同分局寧夏派出所報案提告侵占、背信罪。

▼范姓男子被警方壓制在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳男整晚不斷搜尋，終於當天深夜11時許，在承德路士林官邸附近看見范男車輛，立刻撥打110報案，佯稱自己被搶走300萬現鈔，而范嫌的車輛就在士林官邸附近，更指出對方可能有攜帶槍。

范嫌逃30分鐘後，士林警分局於重慶北路三段與哈密街口攔停其車輛，現場起獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋、警棍1把及辣椒槍1罐。警方訊後，依違反社會秩序維護法「無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者」將范男函送裁處，可處3日以下拘留或新台幣18000元罰鍰；至於300萬現鈔下落，則另依侵占、背信等罪偵辦。