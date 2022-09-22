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社會 社會焦點 保障人權

士林槍手搶案真相曝！面交泰達幣「被拿走」314萬現金　嫌狼狽落網

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陳姓被害人指出與范姓男子面交314萬泰達幣，范嫌收取現金後卻未交付泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局接獲報案指出，士林官邸前1輛黑色轎車疑藏有槍械等違禁品，警方啟動線上攔截圍捕，在大同區將車輛攔停盤查，當場起出鎮暴槍、鋼珠彈等。警方表示，陳姓報案人指出，昨（21日）與范姓男子約中山區面交314萬泰達幣，豈料范男收現金後竟落跑，他只好前往大同分局提告侵占、背信罪，警方訊後將范嫌移送士林地檢署偵辦。

▼范姓嫌犯拿了314萬現金卻未依約定給付泰達幣，落網後主動交出鎮暴槍等物 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林官邸旁搶案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，陳姓報案人於21日17時許，在中山區民權西路一帶，與范姓犯嫌面交虛擬貨幣泰達幣314萬，范嫌收取現金後卻未履約交付，並駕車離去，陳姓報案人18時許，前往大同分局提告侵占及背信案。

▼范姓嫌犯拿走314萬現金後卻未依約定交付泰達幣，稍早狼狽落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林官邸旁搶案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳姓被害人於21日23時許士林官邸前，發現范嫌所駕駛的車輛出現，立刻報案。士林警分局獲報後，通報線上警力實施攔截圍捕，30分鐘內，在重慶北路與哈密街口將該車攔停盤查，范嫌深知逃不了隨即交付鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐，訊後依法移送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局表示，對於維護治安工作絕不懈怠，呼籲民眾若發現不法情事，應立即撥打110報案，分局對於各項不法案件將予強勢執法，展現打擊犯罪之決心，決不容許惡徒危害民眾生命、身體及財產安全，以維護社會治安。

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